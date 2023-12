Alba Parietti: “Vorrei fare più cinema, sarei perfetta come trans in un film. L’età? Aumento sempre” Nel corso della sua carriera, Alba Parietti ha spaziato dalla televisione al cinema, dai programmi sportivi ai reality. La conduttrice, 62 anni, ha raccontato che avrebbe voluto dedicarsi di più alla recitazione, anche se non esclude che possa succedere in futuro. In quale ruolo? “Sarei perfetta nella parte di una vecchia trans”.

A cura di Elisabetta Murina

Programmi sportivi, comici e reality, poltrone da opinionista e set cinematografici. Alba Parietti, nel corso della sua carriera, ha fatto "tutto quello che si poteva fare" nel mondo della televisione. Intervistata dall'Adnkronos, la conduttrice ha confessato che vorrebbe fare "un po più di cinema" e lavorare con diversi registi italiani e non solo. In quale ruolo? "Sarei perfetta nella parte di una vecchia trans", ha rivelato. Quanto agli anni che passano (lei ne ha 62), non se ne vergogna, anzi, crede che farlo sia "demenziale".

La carriera di Alba Parietti: dai programmi sportivi al cinema

Alba Parietti ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione grazie ai programmi sportivi. Agli inizi degli anni Novanta condusse il programma Galagol incentrato sul calcio, riguardo al quale ha confessato: "Io non capivo niente di sport però riuscivo a far credere alla gente di capirci tantissimo e il pubblico mi ha apprezzata moltissimo". Negli anni poi è passata dal piccolo al grande schermo, dallo sport all'intrattenimento, riuscendo a fare "tutto quello che si poteva fare". Parietti non ama essere definita una showgirl e scherza: "Mi sento una installazione, come quella che trovi nei musei. Io sono Alba Parietti e basta".

La conduttrice è sempre stata una grande amante della recitazione e, ad oggi, ha solo un rimpianto: avrebbe voluto fare "un pò più di cinema", anche se non esclude che possa succedere in futuro. "Mi piacerebbe molto lavorare con registi come Paolo Sorrentino, Paolo Virzi’, Gabriele Salvatores, Pietro Almodovar e Ferzan Ozpetek", ha svelato. Poi ha aggiunto: "Sarei perfetta nella parte di una vecchia trans perché la saprei fare benissimo, nel mondo transgender mi ci trovo benissimo, mi sento veramente a casa mia".

Il rapporto con l'età che avanza

Alba Parietti non si vergogna del tempo che passa, anzi, è fiera dei suoi anni e del suo corpo. "Io mi aumento sempre l'età, trovo che vergognarsi della propria età sia demenziale", ha raccontato, andando un pò contro tendenza rispetto alle donne che invece dicono di essere più giovani di quanto siano in realtà. L'opinionista ha poi spiegato che preferisce mostrarsi sui social al naturale e che non ricorre spesso all'uso dei filtri: "La gente sa come sono, visto che mi vede in televisione e mi sembra evidente che il mio aspetto non si allontana da quello che vede su Instagram. Quando la gente mi parla di filtri mi fa quasi tenerezza".