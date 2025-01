video suggerito

Aggredito Saif Ali Khan, attore di Bollywood, in casa sua: le foto del sospettato catturate dalle telecamere l’attore Saif Ali Khan, 54 anni, figura di spicco dell’industria audiovisiva orientale, è stato vittima di un’aggressione nella sua abitazione. Una lama è stata conficcata nella sua colonna vertebrale. Diffuse le immagini dell’aggressore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Aggressione a Bollywood, la mecca del cinema indiano. Un inquietante episodio di violenza ha scosso il quartiere residenziale di Bandra a Mumbai, dove l'attore Saif Ali Khan, 54 anni, figura di spicco dell'industria audiovisiva orientale, è stato vittima di un'aggressione nella sua abitazione. Le autorità hanno già fermato un sospettato, catturato dalle foto delle telecamere poste all'esterno dell'appartamento (foto in alto) mentre proseguono le indagini per far luce sulla dinamica dell'accaduto.

Che cosa è successo

Secondo la testimonianza chiave rilasciata alla polizia dall'infermiera Eliyama Philip, che si occupa del figlio dell'attore, gli eventi hanno avuto inizio quando ha notato un'ombra sospetta vicino alla porta del bagno mentre si trovava nella stanza del bambino insieme alla tata. L'intruso, armato di un oggetto in legno e una lama, ha minacciato le due donne chiedendo un riscatto di 10 milioni di rupie (circa 115.000 dollari). La situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione durante la quale l'infermiera è rimasta ferita, mentre la tata è riuscita a fuggire. Le grida hanno attirato l'attenzione di Khan e sua moglie, l'attrice Kareena Kapoor. Nel confronto che ne è seguito, l'aggressore ha colpito Khan con l'arma prima di darsi alla fuga attraverso la scala antincendio (come mostrano le immagini".

L'attore ferito alla colonna vertebrale

L'attore è stato immediatamente trasportato in ospedale, presentando una lacerazione alla colonna vertebrale e un frammento di lama conficcato nella stessa. Grazie al tempestivo intervento chirurgico, sono stati scongiurati danni permanenti alla spina dorsale. Il decorso post-operatorio procede positivamente, tanto che Khan è stato trasferito fuori dalla terapia intensiva, sebbene dovrà osservare un periodo di riposo con movimenti limitati. Il vice commissario della polizia di Mumbai, Dixit Gadam, ha confermato che l'arma del delitto non è stata ancora recuperata. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza e cercando di determinare come l'intruso sia riuscito ad accedere all'appartamento.