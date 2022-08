Addio a Robert LuPone, vicino di casa di Tony ne I Soprano: aveva 76 anni In Italia era principalmente noto per il ruolo del Dr. Cusumano, il vicino di casa di Tony Soprano che cercava sempre di tenersi a distanza dalla frequentazione del potente boss del New Jersey.

È morto all'età di 76, ucciso dal cancro, l'attore Robert LuPone. In Italia era principalmente noto per il ruolo del Dr. Cusumano, il vicino di casa di Tony Soprano che cercava sempre di tenersi a distanza dalla frequentazione del potente boss del New Jersey. Negli States era noto anche a teatro, vinse un Tony per "A Chorus Line". Sua sorella era Patti LuPone, storica attrice famosa per il dramma teatrale "Evita". È morto a causa di un cancro al pancreas.

Attore, ballerino e cantante: vinse un Tony nel 1976

Robert LuPone era nato il 29 luglio 1946 a Brooklyn, New York, da Angela Louise (conosciuta come Pat), casalinga, e Orlando Joseph LuPone, preside scolastico. Era un danzatore professionista. Debutta nel 1966 al fianco di Liza Minnelli. Il debutto a Broadway nel 1968, diretto da Noël Coward. Attore, cantante e ballerino: vince un Tony Award nel 1976 come miglior attore protagonista per il ruolo di Zach in "A Chorus Line", una produzione leggendaria firmata Michael Bennett. La popolarità in Italia solo col ruolo di Bruce Cusumano ne I Soprano. nni '90.

Era anche insegnante di teatro

Robert LuPone era uno dei fondatori della prestigiosa Manhattan Class Company, nota oggi come MCC Theatre, una delle più importanti accademie di teatro. Robert LuPone lascia una moglie, un figlio, una sorella e un fratello. Con questa commovente lettera, la MCC Theatre saluta il suo fondatore.

Bob era una forza, una persona che dava sostegno nei modi più complessi e più ricchi, traboccante di entusiasmo giovanile, profondamente saggio mentre guardava nelle nostre anime. Era il nostro migliore amico ed è difficile credere che non ci siederemo più al suo fianco.

Tra le altre importanti opere a cui ha preso parte: The Pajama Game (Music Fair Circuit Production, 1966), Gentlemen Prefer Blondes (Music Fair Circuit Production, 1966), West Side Story (New York, 1968), Sweet Potato (Broadway, 1968), Minnie's Boys (Broadway, 1970), Late Nite Comic (Broadway, 1987), Uno sguardo dal ponte (Broadway, 1997) e True West (Broadway, 2000).