Accusò Sergio Leone di molestie, Lory Del Santo indagata per diffamazione: nell’inchiesta coinvolta Caterina Balivo

Lory Del Santo ha più volte sostenuto che Sergio Leone si sarebbe presentato in perizoma davanti a lei. La figlia del regista l’ha denunciata. La procura di Roma ha chiuso le indagini per diffamazione aggravata. Nell’inchiesta compare anche Caterina Balivo.

Lory Del Santo indagata per diffamazione aggravata dopo le dichiarazioni rilasciate sul conto di Sergio Leone, regista scomparso nel 1989. In diverse interviste, la showgirl ha sostenuto che l'uomo si sarebbe presentato nudo davanti a lei, mentre stava lavorando a C’era una volta in America. La figlia, Francesca Leone, l'ha denunciata. Come riporta Repubblica, la procura di Roma ha chiuso le indagini per diffamazione aggravata nei confronti di Lory Del Santo. Nell'inchiesta spunta anche il nome di Caterina Balivo. Del Santo, infatti, raccontò l'episodio nel salotto del programma La volta buona. Ora si attende il verdetto dei magistrati.

Cosa ha detto Lory Del Santo su Sergio Leone. Nel corso degli anni, la showgirl è tornata più volte su un presunto episodio che riguarderebbe il regista scomparso. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ad esempio, raccontò di essersi recata nello studio di Sergio Leone. Sapeva che il regista stava lavorando a C'era una volta in America e sperava di ottenere una parte. A suo dire, l'uomo – dopo avere sfogliato le sue foto – si diresse in un'altra stanza e poi le chiese di raggiungerlo. Così, sempre secondo la sua versione, lo avrebbe ritrovato disteso su un letto matrimoniale con addosso solo un perizoma. Poi l'avrebbe abbracciata. Lory Del Santo, a quel punto, gli avrebbe detto di dover andare. Al Corriere, la sessantasettenne disse anche di averlo perdonato subito perché in fondo non l'avrebbe costretta a fare niente: "La violenza secondo me c’è quando non hai alternative".

La versione della figlia di Sergio Leone e le accuse a Caterina Balivo. Francesca Leone non ha dubbi: l'aneddoto raccontato da Lory Del Santo non sarebbe mai accaduto. In particolare, nella querela ha rimarcato come le versioni date negli anni mostrino alcune incongruenze. Inoltre, a suo dire, il padre non avrebbe mai avuto una stanza con letto matrimoniale vicina al suo studio. Il racconto, reiterato negli anni, per Francesca Leone sarebbe lesivo della memoria del padre. Quanto a Caterina Balivo, si fa riferimento ad alcuni commenti della conduttrice nel corso del programma La volta buona. In particolare, uno sullo "schiaffo" che Lory Del Santo avrebbe dovuto rifilare al regista per il presunto comportamento avuto con lei. L'accusa è di non avere avuto un atteggiamento neutrale rispetto alle dichiarazioni di Lory Del Santo.