A Michael J. Fox l’Oscar onorario, l’attore si commuove sul palco Michael J. Fox, 61 anni, è stato premiato a Los Angeles dall’attore Woody Harrelson per la sua instancabile attività di raccolta fondi per incentivare la ricerca contro il Parkinson: “Ha trasformato una diagnosi agghiacciante in una missione coraggiosa”.

A cura di Andrea Parrella

Michael J. Fox è senza ombra di dubbio uno degli attori della sua generazione cui il pubblico riserva maggiore affetto. Nelle scorse ore ha ricevuto l'ennesimo riconoscimento per il suo instancabile impegno nella ricerca di fondi per una cura contro il Parkinson, da cui è affetto e di cui porta visibili segni sul corpo.

L'atttore premiato a Los Angeles

Una standing ovation e la commozione della platea sono stati riservati all'attore in occasione della consegna dell'Oscar onorario Ai Governor awards che si sono tenuti a Los Angeles. Il premio al fondatore della "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research", è stato presentato dal collega Woody Harrelson.

La diagnosi a 29 anni –

Fox è salito sul palco per ricevere il premio e, pur conservando la sua vena sarcastica, quella che lo ha sempre contraddistinto, ha faticato in alcuni momenti a resistere alla commozione. Al pubblico ha raccontato di quando ricevette la diagnosi della malattia a soli 29 anni e di come "La parte più difficile, è stata nell'affrontare la certezza della diagnosi e l'incertezza della situazione".

Quindi l'attore, 61 anni, ha ringraziato la moglie 62enne Tracy Pollan, per l'"incrollabile sostegno" con cui è sempre stata al suo fianco, sin da quando nel 2000 ha iniziato la sua attività filantropica, contribuendo certamente a focalizzare enorme attenzione sulla patologia da cui è affetto:Non posso credere di essere rimasto qui per così tanto tempo, è un miracolo", ha detto Michael j. Fox accettando il premio e sottolineando il miliardo di dollari che in questi anni è riuscito a raccogliere grazie al lavoro della fondazione, contribuendo a far fare un passo avanti alla ricerca. “Ha trasformato una diagnosi agghiacciante in una missione coraggiosa – ha detto Harrelson consegnandogli il premio – Michael J. Fox non ha mai chiesto il ruolo dell'avvocato del Parkinson, ma è la sua migliore interpretazione".