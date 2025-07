Valerio Lundini ha il diabete di tipo 1: “Devo solo farmi l’insulina. Non è una tragedia, ci sono malattie più gravi”

Valerio Lundini, in un'intervista, è tornato a parlare del diabete di tipo 1 di cui soffre. Ha spiegato che l'ultima volta che ha affrontato l'argomento, è rimasto stupito dai titoli troppo tragici. Ritiene che ci siano malattie "molto più gravi e invalidanti". Nel suo caso, ha spiegato, si tratta solo di "farmi l'insulina".

Valerio Lundini ha il diabete di tipo 1

Valerio Lundini, in un'intervista rilasciata a Silvia Fumarola per Repubblica, è tornato a parlare del diabete di tipo 1 di cui soffre. Il comico e conduttore è rimasto sorpreso dal clamore suscitato dalle sue parole in passato: "Mi avevano chiesto una cosa tipo: ‘Come ti gestisci?'. Ho parlato di quando controllavo la glicemia. Ora ho l’app, ma prima avevo il pungidito, andavo al bagno e tornavo. Poi l’ho fatto davanti a tutti, uno non deve nascondersi se prende l’insulina e ho fatto una battuta". Così, il giorno dopo ha notato il proliferare di "titoli tragici":

Non parlavo da guru del benessere, né da protagonista di una tragedia. Mi è sembrato anche un po’ assurdo, tutti a ringraziarmi. Secondo me ci sono malattie molto più gravi e invalidanti, io alla fine devo farmi l’insulina, una cosa che è invisibile.

Il comico: "Se chiedo un succo di frutta sembro uno stron**"

Valerio Lundini, poi, ha spiegato che "il problema del diabete è il calo di zuccheri", quindi quando si sente poco bene chiede un succo di frutta. Ma c'è chi non comprende la sua richiesta: