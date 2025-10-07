Syusy Blady: “Con la Rai un discorso chiuso. Con Patrizio Roversi è finita, oggi siamo come fratelli”

Syusy Blady si racconta in un’intervista in cui ripercorre i momenti della sua vita con Patrizio Roversi, suo compagno di vita e lavoro per circa quarant’anni. Ormai da tempo sono separati, ma continuano ad essere complici. Mentre un ritorno in tv, non è da considerare.

Syusy Blady è stata per lungo tempo un volto assai noto del piccolo schermo, comica, attrice, regista e anche scrittrice, per anni accanto alla sua persona c'è sempre stata quella di Patrizio Roversi. Un amore e una carriera in simbiosi la loro che, però, li ha visti anche dividersi, pur restando sempre complici. Ora hanno entrambi una nuova vita, anche sentimentale.

Syusy Blady e il matrimonio con Patrizio Roversi

Lo racconta Syusy Blady, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ricorda il primo incontro con Roversi, avvenuto durante una colonia estiva: "Insegnavo cinema, lui teatro. Piccoli, Patrizio 19, io 20. Lo vidi che sollevava il viso da un pentolone di spaghetti". Il caso volle che i due si incontrassero nuovamente, l'anno dopo, ad una scuola per clown: "Lo trovai antipaticissimo. O meglio, un simpatico antipatico. Siamo così diversi". Eppure, questa diversità è stata preziosa, ha consentito loro di stare insieme quasi 40 anni, di cui venti di matrimonio:

È stato un incontro di due contrari, due Acquari con uno spirito simile però, che ritroviamo anche adesso. Per me essere diversa è una religione. Lui è un tipo più pratico, organizzatore, io più creativa. Se abbiamo fatto il giro del mondo in barca a vela, il mio sogno, è merito di Patrizio, della costanza con cui è stato dietro a tutto. Ha attraversato due oceani vomitando.

Eppure nel 2002 la coppia ha deciso di separarsi, sono trascorsi più di vent'anni da quando il loro matrimonio è finito. Blady, il cui nome è Maurizia Giusti, aveva 50 anni quando "a un certo punto il rapporto è diventato limitante. Sono sempre io quella più inquieta". Eppure ad oggi "restiamo come parenti, fratelli". La cabarettista racconta che, nonostante il distacco "il legame tra noi non finirà mai, siamo tuttora complici". La separazione è stata dolorosa, ma la sua voglia di avventura è stata per lei più forte: "Non siamo mai stati una coppia normale. Amici, compagni, insieme nel lavoro" e ancora: "Quello che è stato ed è per me Patrizio non si può definire, non mi piacciono le etichette".

L'ipotesi di un ritorno in Rai

Per anni è stata il volto di Turisti per Caso, uno dei programmi più seguiti della tv, tra i primi programmi di viaggio, tanti sono stati i programmi anche comici a cui Blady ha preso parte, sempre insieme al marito. Alla domanda se tornerà in Rai: "È un discorso chiuso. L’ultimo programma è stato In viaggio con la zia, andò bene. Era piaciuto così tanto che non me l’hanno più fatto fare, al mio posto ci hanno messo delle smandrappate".