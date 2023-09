Syusy Blady: “Io e Patrizio Roversi siamo grandi compagni d’avventure anche se non sono più sua moglie” In una intervista al Corriere della Sera, si racconta la lei di una coppia che ha fatto sognare tantissimi telespettatori: “Noi restiamo dei grandi compagni di avventure anche se non stiamo più insieme”.

Syusy Bladi e Patrizio Roversi sono stati i turisti per caso della tv italiana. In una intervista al Corriere della Sera, si racconta la lei di una coppia che ha fatto sognare tantissimi telespettatori partendo proprio dal rapporto con Roversi. Un amore finito da tempo, ma al lavoro ancora oggi continua.

La relazione interrotta con Patrizio Roversi

La sua relazione con Patrizio Roversi è stata un pilastro importante della sua vita. Anche se si sono separati diversi anni fa, restano grandi compagni di avventure. Blady ha sottolineato che il loro rapporto è unico e difficile da spiegare, ma è caratterizzato da una profonda comprensione reciproca.

Noi restiamo dei grandi compagni di avventure. Il mio animo entusiasta, che ha sempre voglia di sperimentare, sta bene con il suo più concreto. E ci sta bene da sempre, da quando eravamo due ventenni in colonia a fare animazione. Patrizio resta il mio parente più prossimo. […] La risposta è che la vita è fatta di tanti momenti e sperimentazioni. Ora vanno bene le cose così come sono. E significa che se c’è una persona a cui chiedere una cosa, è lui. E il suo resta l’unico numero di telefono che so a memoria. È vero, siamo particolari; non è il concetto classico del: stiamo insieme, non stiamo insieme. No. È un’altra cosa, anche difficile da spiegare. Stiamo spesso insieme, lavoriamo assieme, abbiamo una società ma ognuno ha una sua personalità che vuole esprimere a suo modo… un po’ come facevamo nei nostri reportage di viaggi, in cui Patrizio era da una parte e io da un’altra. Si può fare anche così.

Il calendario sexy di Syusy Blady nel 2002

Nel 2002, anche molto pioneristicamente, Syusy Blady realizzò un calendario sexy. Erano anni dove i canoni di bellezza erano quanto mai stereotipati e classici, lei invece riuscì a sovvertirli e a scherzarci su, posando in diverse pose "hot". Tra le foto, anche una nella quale faceva il verso a Lara Croft, l'eroina di Tomb Rider. Ecco cosa ha detto nel corso dell'intervista: "Era molto bello. proponeva un concetto di bellezza non bellezza. Una volta superato il fatto che non rientri in certi canoni e ti accetti come sei, c’è la svolta. Io poi, tutto sommato, miglioro con l’età (oggi ha 71 anni). Mi sono sempre accettata, sempre piaciuta e anche presa in giro, ritenendomi esattamente quello che ero".