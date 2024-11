video suggerito

Rossella Brescia: “Ho vissuto episodi di manipolazione psicologica, è difficile uscire da relazione tossiche” Rossella Brescia in un’intervista ha affrontato il tema della violenza di genere e ha rivelato di aver vissuto episodi di manipolazione psicologica: “Uscirne non è facile, ma il supporto di amici e familiari è stato fondamentale per me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rossella Brescia è la protagonista di Carmen: l'ultimo incontro, spettacolo che va in scena lunedì 25 novembre al Teatro comunale di Arezzo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Intervistata da Vanity Fair, l'attrice ha affrontato il tema della violenza di genere: "È una battaglia che non possiamo permetterci di fermare".

Rossella Brescia: "Non ho mai tollerato le ingiustizie"

Rossella Brescia è protagonista di Carmen: l’ultimo incontro, spettacolo che punta a far riflettere sulla violenza sulle donne, patrocinato da Amnesty International Italia. L'attrice è ambassador dell'associazione: "Non ho mai tollerato le ingiustizie, eppure sono ancora così diffuse, soprattutto contro le donne. Non parliamo solo di violenza fisica o domestica, ma anche di abusi psicologici". E ancora: "Penso alle donne afghane, che sono private di ogni diritto, escluse dalla vita sociale e lavorativa, persino internate in ospedali psichiatrici se non si sottomettono. Anche in Italia, però, le donne subiscono violenze quotidiane. È una battaglia che non possiamo permetterci di fermare".

"Ho vissuto episodi di manipolazione psicologica"

Rossella Brescia ha rivelato di aver vissuto episodi di manipolazione psicologica: "Le relazioni tossiche distruggono l'autostima e generano sensi di colpa immotivati. Uscirne non è facile, ma il supporto di amici e familiari è stato fondamentale per me. Spesso, però, chi subisce non ha la forza di combattere o non riconosce subito la situazione di abuso". Dopo aver avuto relazioni molto lunghe ora è single: "Forse avrei dovuto prendermi più tempo per stare da sola, ma in passato ne avevo un po' paura. Adesso sto recuperando: dopo un rapporto durato tanti anni, è il momento di riflettere, maturare nuove idee e coltivare i miei sogni". L'attrice non transige sulla gelosia, un sentimento che evita di provare e che non tollera in un partner: "Purtroppo abbiamo ancora un'idea di amore basata sul possesso, quando invece dovrebbe essere un sentimento libero. Un'altra cosa che non accetto è essere sminuita: è il segnale più evidente di una relazione malata".