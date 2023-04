Ramon Agnelli dopo l’eliminazione ad Amici: “Ho vissuto un periodo buio, non volevo più ballare” Ramon Agnelli, ex ballerino della scuola di Amici, si è raccontato nel salottino di Verissimo. È stato tra gli ospiti della puntata trasmessa sabato 29 aprile.

A cura di Daniela Seclì

Ramon Agnelli è stato ospite della puntata di Verissimo trasmessa sabato 29 aprile. L'allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi è stato eliminato nella scorsa puntata, pur avendo convinto tutti con il suo grande talento. Il ballerino ha raccontato come è stato il suo ritorno alla normalità:

Il ritorno alla realtà è stato impegnativo perché passi dall'essere "solo" prima di questa esperienza ad avere mille persone che ti vogliono bene, ti chiedono la foto, ti supportano. È bellissimo. Mia sorella è la mia fan numero uno. Le devo tanto, se sono così è grazie a lei.

All'orizzonte, un contratto di sei mesi con un'importante compagnia di New York, la Complexions Contemporary Ballet: "Sono molto felice. Devo ringraziare questa esperienza e tutte le persone che veramente hanno creduto in me perché sono state tantissime. È davvero bello, vedere così tante persone che ti capiscono e ti seguono per quello che ami". E sulla sua vita privata ha svelato: "Ho avuto qualche storiella, ma sono sempre stato molto concentrato sulla danza. Adesso vediamo di far combaciare la nuova vita di Ramon con la passione". Intanto Ramon sta per diventare zio, la sorella è incinta.

Il momento buio di Ramon, era pronto a dire addio alla danza

Ramon ha raccontato che prima dell'estate aveva deciso di dire addio alla danza. Ha vissuto un momento buio, in cui ha avvertito forte il desiderio di rinunciare ai sacrifici fatti per poter avere una vita normale, simile a quella dei suoi coetanei:

Facevo fatica, sorridevo per andare avanti. Ho sempre provato a cercare la gioia anche nelle piccole cose, per vivere. Prima di questa estate non volevo più ballare. il mondo della danza è bellissimo, ma come tutta l'arte è un po' difficile. Ci sono tanti momenti di stress e problemi da affrontare. Tanti sacrifici. Volevo fare una vita normale, quella che fanno tutti quelli della mia età. Volevo riprendere gli studi, lasciati per la danza, vedere cosa mi avrebbe offerto il mondo. Poi, si è presentata l'occasione di Amici e mi sono detto: "Ci riprovo" e ho ritrovato la magia che mi dava la danza.

Il dolore per la morte della madre

Ramon Agnelli è cresciuto con la sorella di cinque anni più grande. Ha perso la mamma quando aveva 11 anni e ciò lo ha portato a legarsi ancora di più alla sorella, che considera il suo punto di riferimento:

La mamma si è ammalata di una bruttissima malattia. Io e mia sorella ci siamo fatti forza a vicenda, perché anche lei era piccolina, aveva 17 anni. Abbiamo dovuto affrontare tutti i problemi che affrontano gli adulti, solo che noi li abbiamo affrontati nell'adolescenza. Siamo andati avanti, la nostra mamma ci ha dato la forza. Lei è stata l'unica che mi portava in giro ovunque, mi preparava la borsa di danza tutte le sere, mi aspettava fuori dall'accademia, mentre io facevo ore e ore di danza. Mi faceva i compiti, perché io ero troppo stanco. Le devo tanto. Era tutto. Avevo solo lei. Ora ho mia sorella.

Ha spiegato, dunque, come ha affrontato il lutto: "Quando succede non sei troppo lucido, poi avevo un grande sogno, diventare un ballerino e questo mi ha dato la forza per andare avanti. Poi, con l'aiuto di mia sorella sono riuscito ad andare avanti, a non lasciare la danza. Mi sono detto che la vita è una sola e devo fare tutto questo per la mia mamma, così è stato. Ogni volta che ballo, penso a lei". E ha concluso: