“Nessun attacco a Stefano De Martino”: Arisa fa chiarezza

Arisa contro Stefano De Martino? La cantante è intervenuta per fare alcune precisazioni. Nelle scorse settimane, in un'intervista, ha commentato con scarso entusiasmo la notizia che il trentaseienne avrebbe condotto il Festival di Sanremo 2027. La sua riflessione è stata letta come una sorta di attacco. In queste ore ha voluto fare chiarezza. Cosa pensa davvero di Stefano De Martino.

Cosa ha detto Arisa su Stefano De Martino

Stefano De Martino è il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2027. Nel corso di un'intervista rilasciata a Repubblica nei giorni scorsi è stato chiesto ad Arisa di commentare la notizia. La cantante, che è salita sul palco dell'Ariston nell'ultima edizione del Festival con la canzone Magica favola, ha confidato che le sarebbe piaciuto vedere una musicista in quel ruolo tanto importante. Ha fatto il nome di Elisa. Quindi ha preso atto del fatto che per la "rivoluzione" sembra che dovremo ancora attendere: "Certi equilibri sono difficili da spostare, vince sempre il più forte". Le sue parole, che in fondo esprimevano solo la speranza disattesa di vedere una musicista nel ruolo di direttrice artistica, sono state percepite come un modo per mettere in discussione le capacità di Stefano De Martino.

La precisazione della cantante

Arisa è intervenuta nel programma La volta buona e ha colto l'occasione per fare un'importante precisazione. Le sue dichiarazioni non erano intese come un attacco al futuro conduttore del Festival di Sanremo. Ha assicurato che non potrebbe mai esprimersi contro Stefano De Martino perché ritiene che si sia guadagnato ciò che ha studiando e impegnandosi. Lo reputa un artista che non ha avuto alle spalle una famiglia che potesse lanciarlo nel mondo dello spettacolo. Ha fatto tutto da solo. Tuttavia, se le chiedono quale donna vorrebbe che conducesse il Festival, direbbe senza dubbio Elisa. Quindi ne ha approfittato per fare un appello a De Martino: "Stefano mi devi prendere l'anno prossimo".