Nel telefono di Bresh: "L'Atletico Madrid mi ha fatto capitano al Fantasanremo. Canto la difficoltà di farsi capire" Bresh è il protagonista del format di Fanpage.it, Nel telefono di, in cui il cantante parla un po' di sé attraverso il mondo sommerso che, ognuno di noi, ha nel suo cellulare. Dalla sorpresa di essere il capitano della squadra del Fantasanremo dell'Atletico Madrid, fino alla sua canzone La tana del granchio.

A cura di Ilaria Costabile

Bresh, in gara a Sanremo 2025 con il brano La tana del granchio, si racconta attraverso le domande de Nel telefono di, format di Fanpage.it dove l'artista mostra cosa c'è nel suo telefono. Tra selfie con altri artisti che condividono il palco dell'Ariston, messaggi dal Fantasanremo e la scoperta di essere il capitano dell'Atletico Madrid nel gioco dedicato al Festival della canzone italiana, il cantante racconta anche il significato della sua canzone: "La difficoltà di farsi capire, di non essere visti in malafede".

Bresh capitano della squadra del Fantasanremo dell'Atletico Madrid

Si parte dall'immagine di sfondo, un dipinto di Wes Lang: "Lui dipinge un sacco di nativi americani, teschi, scheletri, mi piace molto. Ce l'ho da due, tre anni, non lo sto cambiando. Foto mie non ne metto, non sono quel genere di persona". Il cantante mostra alle telecamere l'ultima foto scattata: "Ieri sera, questa è bella con Sonny, Willa e Mario, Tedua, al terrazzo dell'hotel in cui siamo, volevo metterla e scrivere Notte prima degli esami" dal momento che non era ancora ufficialmente iniziata la gara. Scavando tra gli ultimi messaggi, il primo è stato mandato a Tony Effe: "L'Altetico Madrid ci mette in squadra come capitani e lui mi risponde "Bro ce stamo o non ce stamo". Un evento, tanto che l'ultimo DM ricevuto è proprio del team di Fantasanremo che commenta la scelta della nota squadra di calcio: "Non ci credo" scrivono gli inventori del gioco che ha spopolato negli ultimi sei anni. In tema sanremese, non si può non parlare di musica, la più ascoltata: "Una playlist latina che si chiama Latin Dinner Lounge Mix, che è interessante, soprattutto per svegliarsi a Sanremo". Arriva il momento della domanda più temuta, quella sull'utilizzo del telefono: "Considerando che ci ascolto anche la musica, che sarà 3, forse 4, otto ore? No, qui mi dice tre ore, ma forse è solo oggi." E l'ultimo vocale? Quello di un amico, Disme: "Sono due, non li ho ancora ascoltati, lo farò ora" e si sente l'amico dirgli: "Oggi vai, inizia quella ca**o di storia, no? Spacca tutto fratello" e a seguire qualche informazione di servizio.

Osena Pirez che è tipo il nostro gruppo vecchissimo della playstation, poi ce n'è uno che si chiama Mamma Nord, dove siamo tutti quelli che vanno allo stadio. C'è anche Guttavi si nasce che è importante.

Screen da Instagram

"La tana del granchio sono io, racconto quanto sia difficile esprimersi"

Dopo aver mostrato la sua immagine del profilo whatsapp: "Sono io con la moto e lo zaino sulla moto, sull'Africa Twin" e anche l'ultimo post: "Il live che abbiamo fatto con Afterlife all'Ipprodromo di Milano". È arrivato il momento di parlare del suo brano, la canzone che porta sul palco dell'Ariston:

La tana del granchio sono io, sono io che racconto quanto sia difficile esprimere certe cose a parole, farsi comprendere senza essere visti in malafede e questo è, il punto è che invece di farlo a parole, lo faccio in una canzone, sempre a parole, ma cantata. Ho diverse facce, mantenendo sempre la stessa personalità ma con diversi interessi, che variano quindi siamo abbastanza poliedrici, sia nel carattere che negli interessi.