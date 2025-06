video suggerito

Miley Cyrus: "Avevo un metodo per nascondere al mio commercialista le spese per la droga" Ospite di un podcast, Miley Cyrus racconta del delicato periodo della sua vita in cui faceva uso di droghe e del "metodo" che utilizzava per evitare che il suo commercialista lo scoprisse.

Miley Cyrus è stata ospite del podcast The Ringer's Every Single Album. Nel corso dell'intervista, ha ricordato un periodo difficile della sua vita, risalente a circa dieci ani fa, in cui faceva uso regolare di droghe e alcol. La cantante era molto attenta nel tenere nascoste le sue dipendenze a chi le stava intorno, tanto da architettare un metodo per evitare che il suo commercialista si accorgesse che parte del suo denaro veniva speso per gli acquisti di queste sostanze.

Miley Cyrus: "Nascondevo al commercialista le mie spese per la droga"

Ospite del podcast, Miley Cyrus rivela che le sue spese maggiori riguardavano la droga. Non voleva, però, che il suo commercialista lo scoprisse. "Le mettevo sotto la voce ‘abiti vintage'. Riceveva questi assegni quando ero in tour" rivela Cyrus. Con il tempo, però, aveva iniziato a insospettirsi: "Ogni volta che mi vedeva, mi chiedeva dove fossero i miei acquisti". Così, la cantante inventava qualche giustificazione e cercava di essere più cauta nel gestire le cifre.

Miley Cyrus: "La sobrietà mi ha cambiato la vita, è il mio Dio"

In una lunga intervista al The Zane Lowe Show, Miley Cyrus aveva parlato delle difficoltà vissute durante i mesi di lockdown e la sua lenta ripresa nei mesi successivi alla pandemia. "Per me è molto importante mantenermi mentalmente, fisicamente, spiritualmente ed emotivamente in forma, e voglio sottolineare il lato fisico, visto quanto sia impegnativa un'esibizione dal vivo" diceva parlando della ripresa dei tour. Da sempre convive con l'edema di Reinke, infiammazione cronica alle corde vocali. Per via della malattia ha scelto di mettere da parte le cattive abitudini: "L'ho imparato su me stessa nel corso degli anni. La sobrietà è come il mio Dio. Ne ho bisogno, vivo per lei. Ha cambiato tutta la mia vita".