Mietta: "Ho sofferto di bulimia, rifiutavo il mio corpo e mangiavo in modo compulsivo" Ospite del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo, Mietta ha raccontato di avere sofferto di un disturbo alimentare.

La cantante Mietta, ospite del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, ha parlato di qualcosa di molto personale. Ha raccontato di avere sofferto di bulimia. Un disturbo alimentare che ormai appartiene al suo passato, grazie all'aiuto di una psicologa: "Adesso sono felice di quello che sono perché sono passata tante volte dal dolore ed è per questo che apprezzo la vita e le persone".

Mietta e la sua lotta contro la bulimia

Mietta si è confidata nel salottino di Caterina Balivo. L'artista ha spiegato di avere attraversato un periodo buio in cui ha fatto i conti con un disturbo alimentare: "Mi sono resa conto che rifiutavo il mio corpo, che lo rifiutavo proprio fisicamente. E avevo un rapporto compulsivo con il cibo. In che senso? Mangiavo in maniera compulsiva". La conduttrice, allora, le ha chiesto: "Vomitavi?". Una domanda a cui Mietta ha preferito non rispondere direttamente:

Se vomitavo? Direi che possiamo andare oltre. La bulimia non è solo quello. Non è che chi è bulimico automaticamente deve vomitare. Bisogna fare molta attenzione, perché nel momento in cui io l'ho scoperto, perché me ne sono accorta su me stessa, mi sono accorta che alcune cose che leggevo e su cui mi ero informata, facevano parte di quella che era la mia attenzione, della mia quotidianità. Comunque sì, più o meno quello che hai detto tu.

Un problema che si è ormai lasciato alle spalle dopo essersi rivolta a una psicologa.

La cantante racconta come ha superato il disturbo alimentare

La cantante ha dichiarato che non appena si è resa conto di avere un problema lo ha affrontato, rivolgendosi a una psicologa: "Quando mi sono resa conto che c'era questo problema ne ho parlato con la mia dottoressa. Mi sono resa conto di dover azionare un metodo di difesa da questa cosa. Non tenetevi le cose dentro, parlatene. Io l'ho fatto con la mia dottoressa". Oggi ha ritrovato la serenità: "Adesso sono felice di quello che sono perché sono passata tante volte dal dolore. È per questo che apprezzo la vita e le persone".