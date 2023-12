Mauro Corona ha una nuova fidanzata: “Mi sono innamorato da vecchio, ho conosciuto l’eros venerando” Mauro Corona si racconta in un’intervista rilasciata a Oggi: il nuovo amore, il passato burrascoso e la sua opinione su Elly Schlein e Giorgia Meloni.

Mauro Corona ha rilasciato una lunga intervista a Maria Giuseppina Buonanno per il settimanale Oggi. Lo scrittore si è raccontato dal nuovo amore alla sua opinione su Elly Schlein e Giorgia Meloni, passando per il burrascoso passato:

Se mi manca la Rai? No. Ma non so se duro qui. Io e la Bianchina siamo uguali: vogliamo la libertà. Che c’è. E anche gli ascolti ci sono. Certo, se io dicessi sempre ciò che penso, andrei in galera.

Mauro Corona e l'amore

Mauro Corona ha parlato dell'attuale rapporto con la moglie: "Se sono separato? No. Viviamo vicini, ma ognuno per conto proprio. Beviamo qualche bicchiere insieme. Ma i matrimoni sono come le falci che si usano per l’erba, batti e ribatti, prendi il sasso, devi affilarle quando si consumano. In un amore che si consuma deve rimanere il rispetto e l’affetto". Quando gli è stato chiesto se abbia una nuova fidanzata ha replicato: "Voglio bene a una persona". Reticente a parlare di questa relazione, ha aggiunto solo pochi dettagli: "Anche per lei sono migliorato. Grazie a lei mi sono innamorato anche da vecchio. Ho conosciuto l’eros venerando. Senza più quell’aggressività della passione di un camoscio a novembre".

Il difficile passato e l'appello a Chi l'ha visto?

Mauro Corona ha spiegato di sentire su di sé ancora l'ombra della violenza subita durante la sua infanzia: "Sono pacificato con l’idea della morte. Ma resta questo doloroso vivere. Il mio inconscio allucinato non mi permette di sentirmi felice perché c’è sempre questa ombra di violenza, percosse e miseria. Mio papà ci legava al melo, al pero, anche per otto-nove ore. Mia mamma lasciò me e gli altri due figli per sette anni. Ma non sono un uomo disperato". Lo scrittore, poi, ha rivolto un appello a Chi l'ha visto? per provare a fare luce sulla morte del fratello Felice, deceduto a 17 anni in Germania. Una tragedia su cui ritiene non sia stata fatta la giusta chiarezza:

Voglio rivolgermi a Chi l’ha visto per capire come è morto in un giorno di giugno del 1968. Aveva accettato di andare a fare il gelataio in Germania su proposta di Antonio Toscani del Moro. Partì a marzo, fu ritrovato a Paderborn, nella piscina di una villa, con la testa rotta. Là intorno c’erano cocci di bottiglie. Voglio ritrovare chi era con lui e capire che cosa è successo, parlare con il figlio del padrone della gelateria, se è ancora vivo. Non ho nessun desiderio di vendetta. Mio fratello era bello, era andato via per scappare dalla miseria. Tornò in una cassa. Chi gli aveva dato lavoro non venne al funerale. Nessuno ci ha spiegato nulla, neppure la polizia. Non voglio pubblicità. La Rai me ne ha data già data troppo.

Il suo parere su Elly Schlein e Giorgia Meloni

Infine, Mauro Corona ha detto la sua su Elly Schlein: "Non ha carisma. A malincuore devo dire che il più carismatico era Renzi. Alla sinistra non basta cambiare segretario, deve recuperare la sua base". E su Giorgia Meloni, invece, ha confidato

Ogni tanto ci mandiamo messaggi. La destra potrebbe governare bene. Ma non fa quello che ha promesso. Salvini aveva sbandierato che avrebbe eliminato la Legge Fornero, e invece è stata peggiorata. Salvini lo conosco, a volte si beve assieme. Ora poi è a favore del ponte sullo Stretto. Intanto, gli ospedali chiudono.