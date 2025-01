video suggerito

Marta Flavi: "Il mio naso mi faceva schifo e l'ho rifatto, a 73 anni ho la casa piena di specchi perché mi amo" Marta Flavi si è raccontata in una lunga intervista: "Non ho mai superato il dolore di non avere avuto figli".

A cura di Daniela Seclì

Marta Flavi si è raccontata in una lunga intervista. La conduttrice ha parlato delle scelte fatte nel corso della sua carriera e, quanto alla sua vita privata, ha svelato perché ha la casa piena di specchi. Ha 73 anni e si piace molto: "Ho un ottimo rapporto con la mia immagine e, sono sincera, mi guardo e ringrazio il Signore. Credo sia una questione genetica. Del resto, mia madre era molto più bella di me. Ho 73 anni, all’estero dico che ne ho 50 e ci credono. Lo ammetto: mi amo molto".

Marta Flavi e la decisione di rifarsi il naso

Marta Flavi ha rilasciato un'intervista a Maurizio Crosetti per Repubblica. La settantatreenne ha confidato che da ragazza non si piaceva come oggi. In particolare, non accettava il suo naso: "Da ragazza avevo il naso aquilino e volevo rifarmelo. I miei lo chiamavano “un naso nobile”, però a me faceva schifo. Mio padre, severissimo, minacciava di denunciare il chirurgo, e allora vendetti l’argenteria di casa, ne avevamo un armadio pieno, dissi che partivo per una vacanza e invece andai a operarmi. Al ritorno fu una tragedia, papà non mi parlò per un anno intero".

Il dolore di non avere avuto figli

Marta Flavi ha confidato che in televisione oggi guarda soprattutto programmi politici e film horror. Segue La7. Nel cassetto ha l'idea per un nuovo programma, incentrato su interviste notturne. Nel suo passato anche la proposta di partecipare al reality La fattoria: "Mi offrirono un compenso spaventoso, enorme: avrei potuto comprarci una casa. Rifiutai. Il mio agente piangeva fuori dalla porta". Infine, ha parlato del dolore di non avere avuto figli. Sognava di essere madre:

Un dolore che non ho mai superato. Mi immaginavo preparare marmellate e crostate, circondata da bambini, però non è successo. Ho provato tanto, ma la scienza e la medicina non avevano le possibilità di oggi.