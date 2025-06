video suggerito

Maria Esposito: "Con Mare Fuori ho guadagnato tanto per la mia età. Voglio diventare imprenditrice" Maria Esposito si racconta nel podcast di Marcello Sacchetta In Camerino. L'attrice ricorda il successo di Mare Fuori e rivela come gestisce il grande guadagno che ne è conseguito.

Maria Esposito, star di Mare Fuori nei panni di Rosa Ricci, si racconta nel podcast In Camerino. L'attrice, che a Fanpage.it aveva parlato della sua decisione di lasciare Napoli per Roma, spiega che rapporto ha con i suoi guadagni e rivela alcuni dettagli sulla sua vita fuori dal set.

Maria Esposito: "L'imprenditoria è il mio piano B, voglio guadagnare"

Maria Esposito, grazie ai suoi guadagni, è riuscita ad acquistare un bar e una casa sia a Napoli che a Roma. "Mi sono ritrovata con questo guadagno importante per la mia età e non mi sembrava giusto spenderlo tutto per lo shopping. Tenerli in banca è inutile" chiarisce a proposito delle sue entrate finanziarie. E ancora:

Il mio piano b? L'imprenditoria. Voglio essere un'attrice imprenditrice, ma solo metterci il nome. Vengo ti do l'idea, ci metto il nome, ti do i soldi e poi non ne voglio sapere niente. Voglio solo guadagnare.

"All'inizio della carriera mi sentivo inferiore a tutti. Ho aperto le porte della mia casa a una fan"

"L'inizio è stato difficile mi sentivo inferiore a tutti. Ho avuto successo in un momento in cui non sapevo ancora nulla, non sapevo neanche parlare bene l'italiano. Non riuscivo a stare al passo con i miei colleghi" rivela l'attrice ricordando i suoi esordi con Mare Fuori. "È stato complicato cambiare vita. Emotivamente mi ha scosso, ho avuto ansia e attacchi di panico" aggiunge.

Maria Esposito vorrebbe indossare i panni di nuovi personaggi: "Sto lottando contro Rosa Ricci, voglio fare capire che io non sono lei. Posso interpretare tutt'altro, sto lavorando tanto su questo". Ha un ottimo rapporto con il suo pubblico, tanto che una delle sue fan è diventata una vera e propria amica: "Ogni martedì e lunedì dorme a casa mia. Grazie a me ha iniziato a studiare recitazione. Da Genova viene a Napoli e la ospito. Ci sono altre che vengono a pranzo, a cena". Ignora, invece, gli hater sui social: "Non mi interessa. Rispondo ironicamente".