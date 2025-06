video suggerito

Luca Argentero: "Ho una moglie meravigliosa e due figli fantastici. Ho smesso di fumare per campare di più e occuparmi di loro" L'attore ha confidato: "In questo periodo sono all'apice di una felicità che definirei cristallina. Ho smesso di fumare, mi voglio proteggere per prendermi cura delle mie creature". Luca Argentero è sposato con la modella e attrice Cristina Marino. La coppia ha due figli: Nina Speranza e Noè Roberto.

A cura di Daniela Seclì

Luca Argentero è in un momento particolarmente felice della sua vita. Lo ha raccontato nel corso di ON AIR, il Festival dedicato a Serie TV e Cinema. Per amore della sua famiglia ha anche smesso di fumare perché spera di prendersi cura di loro il più a lungo possibile. L'attore è sposato con la modella e attrice Cristina Marino. La coppia ha due figli: Nina Speranza e Noè Roberto.

Per Luca Argentero la felicità è la sua famiglia

Luca Argentero ha confidato di stare attraversando un momento particolarmente felice della sua vita: "In questo periodo sono all'apice di una felicità che definirei cristallina: ho una moglie meravigliosa, due bambini fantastici e lavoro in modo continuativo su cose che mi piacciono: è proprio un bellissimo momento". Ha dichiarato che da quando è diventato padre è cambiato. Il giovane "scapestrato" ha lasciato spazio a un uomo che ha "nuove paure":

Sono molto cambiato da genitore rispetto a come ero prima: alcune nuove paure si sono affacciate rispetto a quando ero un giovane scapestrato in giro per il mondo. Oggi ho una responsabilità diversa, ho smesso di fumare perché spero di campare più tempo possibile per occuparmi delle mie creature: mi voglio proteggere per loro.

Non ha mai pensato di lavorare in ufficio

Luca Argentero, poi, ha ricordato la sua adolescenza. Ha raccontato che fino ai sedici anni, le ragazze non lo notavano: "Le cose sono cambiate dopo l'estate dei 16 anni: è venuto fuori qualche muscolo e, improvvisamente, tutte mi guardavano". Crescendo ha avuto sempre più chiaro che il suo destino non sarebbe stato in giacca e cravatta, recluso in un ufficio:

Non mi sarei mai visto con l'abito, la giacca, la cravatta, il computer e l'ufficio: da ragazzo non sapevo dove sarei arrivato ma di sicuro ero certo di cosa non volevo diventare. Infatti, alla fine, ho scelto il mestiere più lontano da qualsiasi idea di stabilità e routine: ho sempre creduto che se desideri fortemente qualcosa, quella stessa cosa ti porterà in quella direzione.