Lo Show dei Record, Gerry Scotti: “Mi ha commosso la storia della donna barbuta, ve la racconto” Da domenica 19 febbraio, in onda su Canale5, Lo Show dei Record. Gerry Scotti, nel corso di un’intervista, ha svelato le storie che gli sono rimaste più impresse: “Record di ascolti? Non mi interessa, tanti colleghi si sono ammalati per questo”.

Gerry Scotti e la donna barbuta Harnaam Kaur

Da domenica 19 febbraio, torna su Canale5, lo Show dei Record. Il conduttore Gerry Scotti, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha spiegato di essersi accostato all'incredibile mondo dei record, quando era ancora un bambino: "Ero un ragazzino, avrò avuto 11 o 12 anni, non c'era Internet, la tv era in bianco e nero e mia mamma mi regalò il libro dei "Guinness world records". Quando lo sfogliavo mi faceva l'effetto dei romanzi di avventure di Emilio Salgari, dentro c'era il mondo". Così, ha raccontato i record che lo hanno sbalordito e commosso.

Il record che lo ha commosso: la donna barbuta Harnaam Kaur

Gerry Scotti ha spiegato che, spesso, le storie di coloro che infrangono i record, non sono solo uniche, impressionanti e incredibili, ma anche "commoventi", perché descrivono "la forza, la perspicacia e l'ostinazione di molte persone". In particolare, lo ha colpito la vicenda della donna barbuta Harnaam Kaur:

La "donna barbuta", Harnaam Kaur, una ragazza inglese di origini pachistane. All'università era bullizzata, nessuna amica e neanche un fidanzato, sempre in cerca di possibili operazioni e cure ormonali. Un giorno ha deciso: "Vado in giro a raccontare che si può vivere così" e ora fa la giornalista e insegna all'università.

Quali record lo lasciano senza parole

Quali sono, invece, i record che lo lasciano senza parole? Gerry Scotti ha dichiarato: "Quando vedo quelli che si infilano i chiodi nella lingua o cercano di fermare la lama di una motosega con la bocca. Mi fanno impressione, si nota pure dalla mia faccia". E, poi, c'è una storia che gli è rimasta particolarmente impressa:

Ripenso sempre a quel signore americano affetto da Sla, che poco alla volta resterà paralizzato. È venuto in studio e gareggiando contro un ragazzo ha scalato, saltando da un gradino all'altro, una specie di piramide di 12 metri. Dietro ogni record c'è una storia unica, spesso di sofferenza.

"Il record di ascolti? Tanti colleghi si sono ammalati per questo"

Quando gli è stato chiesto, quale sia stato il suo record di ascolti, Gerry Scotti ha voluto fare una precisazione: "Penso che sia stata la prima puntata della "Corrida" condotta dopo Corrado, un sabato sera del 2002 (8 milioni e 453 mila spettatori, il 37,51% di share). Per fortuna non è un tipo di record che mi interessa, tanti colleghi si sono ammalati per questo. I numeri sono belli, ti danno soddisfazioni, ma nel corso degli anni cambiano".