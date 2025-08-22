Jerry Calà: “L’estate di Sapore di mare non c’è più. I ragazzi girano nei suv e ordinano enormi bottiglie di vodka”

Jerry Calà ne è certo: l’estate non è più quella di Sapore di Mare. I ragazzi di oggi non sono aperti alle conoscenze, escono in gruppi chiusi, si divertono ordinando bottiglioni di alcolici, è cambiato anche il modo di essere chic.

L'estate, il periodo della spensieratezza, la stagione in cui si può essere leggeri, in cui il divertimento è all'ordine del giorno. Lo sa bene Jerry Calà che in Sapore di Mare ha dato vita all'estate italiana per eccellenza, quella che però, ad oggi, è lui stesso ad ammettere, non esiste più.

L'estate non è più quella di Sapore di Mare

Qualcosa è cambiato nel modo in cui i ragazzi delle nuove generazioni vivono la stagione più bella d'anno, quella delle vacanze, dove gli impegni – almeno per un po- passano in secondo piano. L'attore e regista, con un velo di tristezza si trova a constatare in un'intervista al Corriere della Sera: "C’è ancora la ‘libidine’, ma non come la intendo io. Oggi i ragazzi sono più interessati ai tavoloni e alle bottiglie costose piuttosto che alle ragazze". Quel ragazzo che nel film diventato cult, Sapore di Mare, girava in bicicletta per Forte dei Marmi, tirando fino a tarda notte, non trova una corrispondenza in quelli di oggi:

Paradossalmente sono rimasti i figli di papà, quelli mica si sono estinti. Qui in Sardegna vedo giovanissimi girare di giorno su suv enormi, la sera li ritrovo nei locali ad ordinare bottiglie di vodka più alte di loro. Anche la mia generazione aveva i suoi vizi ma li coltivava in modo diverso.

Per Jerry Calà è cambiato anche l'amore

Jerry Calà in Costa Smeralda, per la prima volta, ci è arrivato nel 1972: "All’epoca non c’era nulla. Per noi lo “chic” era andare in giro con la Mehari, scendere in spiaggia con le scarpe in mano e la torcia per scoprire i locali". Oggi, questa semplicità sembra essersi persa e secondo l'attore quello che è venuto meno è anche il desiderio di innamorarsi. Com'era facile farsi travolgere dalle emozioni, quelle vere e non superflue, nelle lunghe sere d'estate? Un tempo, forse, lo era di più, ma oggi sembra si sia persa anche quella voglia di scoprirsi e conoscersi: