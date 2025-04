Isola dei famosi, Pierpaolo Pretelli inviato: “Giulia mi mancherà, mi perderò alcune tappe di mio figlio. Vi svelo le mie fobie”

video suggerito

Pierpaolo Pretelli è l'inviato della nuova edizione dell'Isola dei famosi. In un'intervista ha svelato le sue paure e si è detto certo che sentirà la mancanza di Giulia Salemi.

A cura di Daniela Seclì

Pierpaolo Pretelli si prepara a sbarcare in Honduras. Sarà la sua prima esperienza da inviato dell'Isola dei famosi. Tra i suoi predecessori Alvin e Stefano De Martino. Ha raccontato come si sta preparando a questo ruolo e le paure con le quali dovrà fare i conti. Inoltre ha svelato che il programma si protrarrà per dieci settimane:

Sono molto emozionato, ho iniziato già a fare la valigia. Una grande valigia, perché saranno dieci lunghe settimane. Non vedo l’ora di partire, di vivere questa esperienza, anche se non sono un naufrago. Sarà un’esperienza indimenticabile. Mi mancherà la mia creatura, il mio Kian. Mi mancherà Giulia, ovviamente. L’affetto fisico sarà quello che mi mancherà di più.

E ha concluso confidando che prima di partire mangerà due pizze: "So che lì sulle pizze ci stanno ancora lavorando, però magari porto un po’ di italianità”.

Le paura di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni ha ammesso che nel corso della sua esperienza in Honduras dovrà fare i conti anche con le sue paure. A preoccuparlo la natura incontaminata. L'inviato dell'Isola dei famosi, inoltre, ha aggiunto: "Ho la fobia dei serpenti e dell’elicottero”. E ha ironizzato sul fatto che non sia proprio la persona indicata per un programma avventuroso come quello condotto da Veronica Gentili.

L'amore per Giulia Salemi, con lei il secondo figlio Kian

Pierpaolo Pretelli è da poco diventato papà per la seconda volta. Dalla relazione con Giulia Salemi è nato Kian. L'inviato dell'Isola dei famosi ha ammesso che quando partirà gli dispiacerà pensare di perdersi delle tappe della crescita di suo figlio:

Chissà cosa mi perderò di lui. Mi mancherà anche Giulia, ma è contenta di questa mia avventura.

Infine ha svelato gli oggetti che ha deciso di portare con sé nel suo viaggio. Innanzitutto un body che il piccolo Kian non indossa più e che lo farà sentire più vicino a suo figlio. Poi, le tartarughe portafortuna che Maurizio Costanzo era solito regalare ai suoi ospiti. Infine, un cuscino comodo.