Ilaria D’Amico in lacrime si rivolge alla sorella scomparsa: “Manterrò le promesse che ti ho fatto”

Ospite del programma La Confessione, Ilaria D'Amico ha raccontato una pagina dolorosa della sua vita: la scomparsa della sorella Catia. Nel corso dell'intervista con Peter Gomez, che andrà in onda venerdì 30 dicembre su Nove, la conduttrice e compagna di Gigi Buffon si è commossa ricordando la donna, morta nel 2020 a causa di un tumore.

Un ricordo struggente, alla fine della trasmissione e dell'intervista, quello che la giornalista ha rivolto alla sorella Catia, morta nel settembre del 2020 per un tumore all'intestino diagnosticatole nel gennaio del 2019. Ilaria D'Amico, su vinto di Peter Gomes, si è rivolta direttamente alla donna con gli occhi lucidi:

Cara Catia, noi ci parliamo spesso e tu sai che le cose che io ti ho promesso… Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. Sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi, e di lei.

Non è la prima volta che la compagna di Buffon parla in tv della scomparsa dell'amata sorella. Già qualche mese fa, nel febbraio di quest'anno, era stata ospite del salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, dove ancora una volta si era commossa nel ricordare la donna, più grande di lei, a cui era molto legata:

Io ho cercato di infonderle speranza, affinché lottasse fino alla fine. Lei ci ha restituito la sua ironia. Abbiamo affrontato questo percorso unite. Lei si è spenta piano piano. Ci ha legato il fatto di aver fatto questo percorso così terribile. Sento la mancanza fisica, ma la sento sempre con me. Lei per me era un punto di riferimento, la base a cui tornare, abbiamo vissuto una vita insieme e anche l’ultima parte del cammino.