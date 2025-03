video suggerito

Iago Garcia: “Shaila Gatta è sotto l’influsso di Lorenzo Spolverato. Con Stefania intesa mentale, siamo amici” Iago Garcia non si lascia impressionare dagli insulti degli hater dopo il Grande Fratello: “Far parlare di sé non è mai male”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

285 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Iago Garcia si è raccontato in una lunga intervista. L'attore ha ripercorso la sua esperienza nella casa del Grande Fratello, spaziando dalle liti con Lorenzo Spolverato alla vicinanza con Stefania Orlando. Ha parlato anche degli hater, ma non si lascia impressionare dai loro commenti.

Cosa ha detto Iago Garcia su Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Iago Garcia, in un'intervista rilasciata ad Azzurra della Penna per il settimanale Chi, si è detto contento del percorso fatto nella casa del Grande Fratello, perché non si è mai tirato indietro quando si è trattato di dire ciò che pensava: "Non è scontato in un reality dove, ovviamente, a volte è difficile gestire le emozioni". Poi, ha spiegato che i suoi scontri sono avvenuti più con Lorenzo Spolverato che con Shaila Gatta:

Con Lorenzo, soprattutto, Shaila è sotto l'influsso di Lorenzo. All'inizio con lei stavo bene, quando si è fidanzata con lui è molto cambiata. Altri sono e sono stati ben più coerenti di Spolverato, come Luca, Tommy, Mariavittoria.

Una volta uscito dalla casa, non si è lasciato di certo impressionare dalle contestazioni degli hater: "Ci sono i fan di quelli con i quali non andavo d'accordo che mi hanno criticato. È normale, è come nel calcio, quando senti i fischi è perché il giocatore sta per fare gol. E poi far parlare di sé non è mai male".

Il rapporto con Stefania Orlando e l'amore

Iago Garcia ha ammesso la sintonia con Stefania Orlando, di cui riconosce la capacità di fare discorsi educati, pungenti e corretti. L'intesa con lei sarebbe stata soprattutto mentale:

Con lei c'è una connessione intellettuale e, dopo la mia esperienza nella Casa, direi che c'è una bella amicizia. E non sarebbe stato giusto perdere una bella amicizia per una mera curiosità.

Iago ha spiegato che da single, ha fatto delle riflessioni sull'eventualità di trovare l'amore nella casa, ma "la solitudine, se non si trova l'amore, è la cosa giusta da scegliere". E ha aggiunto: "Non sono più un ragazzino, non brucio più come prima. L'amore, semmai, è un pensiero che mi scalda". Quanto alle concorrenti, ha dichiarato:

Dall'inizio ho detto che erano tutte molto affascinanti, ma non c'è stata quella chimica, no, non l'ho trovata. Sarebbe stato bello, anche semplice, perché lì dentro stare in coppia aiuta tanto.