I 50 anni di Adriana Volpe: “In autunno torno in Rai, mi aspetta una stagione ricca di opportunità” La conduttrice e opinionista ha tagliato da poco il traguardo dei 50 anni e in questa intervista a Vero si racconta tra vita privata e futuro professionale: “In autunno tornerò in Rai”.

Adriana Volpe ha tagliato da poco il traguardo dei cinquant'anni (è nata il 31 maggio 1973) e per festeggiare si è concessa un'intervista al settimanale Vero. Si racconta su tutto: televisione e vita privata, soprattutto. Fa un bilancio di quello che ha raccolto nel corso degli anni: "Tutto quello che mi è successo nella vita mi ha rafforzata, nonostante all'inizio mi abbia messa in ginocchio. Ho scoperto la mia forza, la capacità di non abbattermi e di non arrendermi davanti ai soprusi". Il rapporto con sua figlia Gisele: "È molto responsabile e non cerca scorciatoie". La vita da single: "Da anni siamo solo io e mia figlia e ce la caviamo alla grande. Non cerco un uomo su cui appoggiarmi". E il Grande Fratello Vip: "È stato il programma che più mi ha dato tanto". Il ritorno in Rai: "Mi aspetta una stagione ricca di opportunità".

Le parole di Adriana Volpe

Adriana Volpe ha avuto un rapporto molto burrascoso con l'ex marito Roberto Parli, terminato in tribunale con le accuse di maltrattamento e un matrimonio diventato una delle sfide più complicate della sua vita. Non si menziona specificamente questo aspetto, ma Adriana Volpe è chiara quando dice "Ho i nervi troppo scoperti ancora".

Da anni siamo solo io e mia figlia e ce la caviamo alla grande. Non cerco un uomo su cui appoggiarmi, non cerco protezione. Vorrei un uomo di spessore, che conquisti la mia testa, prima del cuore. Un uomo che condivida con me le emozioni della vita! Non cerco un principe azzurro sul cavallo bianco perché basto io come amazzone con il mio cavallo. Innamorata? No. Ho i nervi troppo scoperti ancora.

Il ritorno in Rai in autunno

In autunno tornerà in Rai dopo aver concluso l'esperienza a Bella Ma', la trasmissione di Pierluigi Diaco: "Il Grande Fratello mi ha fatto capire che voglio fare quel tipo di televisione e quando Pierluigi Diaco ha chiamato me e Antonella Elia sono stata felicissima, proprio perché il suo è uno show autentico e lo ringrazio tanto per questa opportunità".