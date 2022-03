Guida astrologica per cuori infranti 2, Claudia Gusmano: “Me ne frego del segno zodiacale nei legami” Guida Astrologica per cuori infranti arriva su Netflix con la seconda stagione. Claudia Gusmano, che interpreta la protagonista Alice Bassi, ha raccontato a Fanpage.it cosa aspettarsi dai nuovi episodi, come è cambiato il suo personaggio e cosa li differenzia.

Elisabetta Murina

Quanto influiscono le stelle nei rapporti con le persone? Per Alice Bassi tanto, forse anche troppo. O almeno è così che il suo personaggio si è fatto conoscere nei primi episodi di Guida astrologica per cuori infranti, la serie targata Netflix tratta dall'omonimo romanzo di Silvia Zucca. L'incontro- rivelazione con l'amico Tio ha fatto entrare nella sua vita il mondo dell'astrologia, affascinandola sempre di più e guidandola alla ricerca del vero amore.

Ma è davvero così? Claudia Gusmano, l'attrice che interpreta la protagonista, ha raccontato a Fanpage.it cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione della serie, che arriva oggi, 8 marzo, sulla piattaforma (ma senza fare spoiler). E ha poi svelato quanto lei e Alice siano simili per certi versi e totalmente opposte per altri, a partire dall'oroscopo.

Come cambierà il personaggio di Alice Bassi nella seconda stagione?

Abbiamo lavorato un pò con la metafora della matrioska, quindi togliendo dei pezzi fino ad arrivare al nucleo di tutti i personaggi e della storia in generale. Sicuramente vi dovete aspettare un percorso all'inverso, cioè da fuori verso il dentro. Il nostro tentativo è stato quello di trovare la verità dei singoli rapporti. E ci saranno anche tante sorprese, ma non mi spingo oltre.

Dal trailer vediamo Alice in trasferta a Parigi per lavoro. Come è stato girare nella città dell'amore?

È stato molto bello e difficile allo stesso tempo. Avevamo concentrato tutte le riprese in pochi giorni e abbiamo veramente corso. Però per fortuna faccio il lavoro più bello del mondo e ho potuto vedere comunque i luoghi più importanti e significativi di Parigi. C'ero già stata in vacanza e per una tappa di lavoro, ma tornare grazie a Netflix è stata una grandissima gioia e soddisfazione. Credo che anche Torino sia un pò una piccola Parigi, hanno la stessa eleganza.

Per il tuo personaggio, però, Parigi non è stata una meta molto fortunata.

Se parlo faccio spoiler (ride, ndr). Parigi sarà molto bella e Alice ne vedrà delle belle. Ma non posso dire altro.

Alice e Davide a Parigi nella seconda stagione

Dalle immagini dal trailer vediamo Carlo, l'ex fidanzato di Alice, tornare nella sua vita. Anche a te è capitato?

A me l'unico passato che piace è quello di verdure. Altri non ne gradisco (ride, ndr).

Credi nell'oroscopo?

Per molti anni ho creduto tantissimo nell'astrologia perché leggere l'oroscopo mi dà un pò la sensazione di poter avere il controllo della situazione, le armi per affrontare, giorni, settimane, mesi e persino anni. Sono del segno zodiacale del Leone e ho scoperto anche di essere ascendente Bilancia. Con il tempo però ho imparato ad apprezzare le persone indipendentemente dal loro segno zodiacale e da questo punto di vista io e Alice siamo molto diverse, per me contano solo le persone. Quindi adesso lo guardo sempre con interesse, ma con molto più divertimento.

Ma quindi, riusciremo a scoprire di che segno è il misterioso Davide Sardi?

La domanda che mi farei è se a un certo punto anche Alice, come me nella vita di tutti i giorni, se ne fregherà del segno zodiacale e dell'ascendente quando conosce una persona.

Hai mai scelto se frequentare o meno una persona sulla base del suo segno zodiacale?

No, non l'ho mai fatto. Le mie migliori amiche, ad esempio, sono della Bilancia ma l'ho scoperto solo in un secondo momento. Quando siamo diventate amiche non ne avevo la minima idea e non avevo nemmeno mai calcolato il mio ascendente. Quando poi l'ho scoperto e ho fatto la serie, ho anche sorriso di questo aspetto.

Davide, Alice e Tio

In cosa ti senti simile ad Alice?

Abbiamo sicuramente tutte e due la stessa capacità di sorprenderci. Io non finisco mai di farlo, nel bene e nel male, a volte mi lodo e mi critico anche per questo. Siamo entrambe visionarie, abbiamo la perspicacia di vedere un pò prima le cose e anche un certo istinto nel poter comunicare quello che pensiamo.

E diversa?

Io sto molto di più con i piedi per terra e sono riservata. Lei è più estroversa. Ma è stato divertente andare a toccare anche questo lato di me, perché in fondo credo che tutte le persone abbiano un pò le stesse basi che coltivano con le esperienze della vita, toccando ogni volta tasti diversi della propria personalità.

Quindi questo personaggio ti ha permesso di esplorare anche lati di te che non conoscevi.

Certamente, come tutti i ruoli che ho interpretato. E questo è proprio uno dei motivi per cui faccio l'attrice. Non è stato facile prendere per mano Alice perché era un personaggio spalmato per tutta la serie, quindi significava davvero andare a sfiorare ogni angolo. Poi era il mio primo ruolo da protagonista ed eravamo diverse su punti chiave. Ma sicuramente non giudicare il personaggio mi ha aiutata tantissimo. È sempre delicato fare il nostro lavoro e molti dipende anche da quanto ci vuoi investire nel personaggio.

Ci sarà un terza stagione di Guida astrologica per cuori infranti?

Al momento non sono al corrente di niente. Spero che questa seconda stagione vada bene e si possa parlare anche di un futuro. Dopo la prima era chiaro che ce ne sarebbe stata una seconda perché andavano esplorati tutti i segni zodiacali. È troppo presto per sapere qualcosa, ma siamo sicuramente tutti ottimisti.