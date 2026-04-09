Gli interventi di Nadia Rinaldi: “Lifting e naso. Sono rimasta senza seno per un anno, è stata una sofferenza”

Nadia Rinaldi ha perso 86 chili dopo un intervento di bypass gastrico. Successivamente si sono resi necessari una serie di interventi per rimuovere il tessuto in eccesso. Inoltre, è ricorsa ad alcuni ritocchi di chirurgia estetica.

Nadia Rinaldi si è sottoposta a diversi interventi, alcuni dei quali di chirurgia estetica, dopo avere perso 86 chili. La cinquantottenne ha raccontato il suo difficile percorso dall'intervento di bypass gastrico a cui si è sottoposta nel 2001 alle operazioni per liberarsi del tessuto in eccesso, dal disastroso intervento al seno al recente intervento al naso e lifting al viso. L'attrice ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Caterina Balivo nel programma La volta buona.

L'intervento al naso e il lifting al viso

"Ho aggiustato un po' il naso. Lo confermo": ha dichiarato Nadia Rinaldi a Caterina Balivo. L'attrice, che un tempo pesava 150 chili, ha spiegato perché è ricorsa anche a un lifting al viso. Ha dichiarato che quando si raggiungono i cinquant'anni d'età, si può verificare che la mascella inizi "a scendere". In particolare, si forma una curva che alcune donne percepiscono come antiestetica e che rende l'ovale del viso da triangolare a quadrato. Ciò contribuisce a dare un'immagine più matura del volto. Inizialmente, Nadia Rinaldi è ricorsa al trucco, scurendo la base dell'ovale quando doveva comparire in pubblico per lavoro. Poi ha deciso di ricorrere al lifting: "Abbiamo voluto ridare un po' di tonicità all'ovale del viso".

La disastrosa operazione al seno

Nel 2014, Nadia Rinaldi si è sottoposta a un'operazione che si è rivelata un vero calvario. L'intervento, purtroppo, non è andato bene. Si trattava di una riduzione del seno che risultava troppo grande, quindi sproporzionato rispetto al corpo che l'attrice aveva dopo il forte dimagrimento: "Erano state messe delle protesi secondo me non giuste. Si è riaperto tutto. Hanno dovuto ritogliere le protesi". Da lì un percorso doloroso che è durato un anno e mezzo: "Sono rimasta un anno e mezzo senza seno. È stata una sofferenza non indifferente".

Gli interventi a cui si è sottoposta Nadia Rinaldi

Era il 2001 quando Nadia Rinaldi ha deciso di sottoporsi a un bypass gastrico. All'epoca pesava 150 chili. Perse 84 chili nell'arco di pochi anni, raggiungendo il peso di 64 chili. A questo punto, l'attrice ha dovuto sottoporsi a una serie di interventi per risolvere il problema del tessuto in eccesso. Nel 2014, un disastroso intervento al seno, che ha reso necessaria una nuova operazione di rimozione delle protesi, che l'ha costretta a restare senza il seno per un anno e mezzo. Più di recente, invece, si è sottoposta a un intervento al naso e a un lifting facciale.