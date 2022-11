Giancarlo Giannini e la fede in Dio: “Da quando credo, non ho più paura”

La grande carriera di Giancarlo Giannini arriva a una grande novità. Dal 18 novembre è protagonista de "Il grande gioco", nuova serie Sky, con Francesco Montanari, diretta da Nico Marzano e Fabio Resinaro. Nella serie, Giannini interpreta un procuratore di calcio ricco e senza scrupoli. A Famiglia Cristiana, l'attore e doppiatore, maestro della recitazione, si racconta: "Sono ancora un bambino che si diverte. I procuratori? Sono ricchi e potenti".

Giancarlo Giannini ha fatto 80 anni ad agosto e non è ancora stanco di recitare, tutt'altro. "Sono stato fortunato, ho lavorato con i più grandi: Lina Wertmüller, Vittorio Gassmann, Mariangela Melato, Federico Fellini, Marcello Mastroianni. Quando mi volto e vedo che non ci sono più, mi viene il magone". E racconta dell'incontro con Dio e della diatriba con Vittorio Gassmann:

Mi invidiava la fede in Dio. Mi diceva sempre: “Come fai tu ad averla? Che invidia”. Io gli rispondevo che quando arriva è come un piedistallo che ti fa stare in piedi. E lui: “Non potrei averne uno piccolo anch’io?”. Mi raccontò della sua depressione: “È come una malattia, Giancarlo, un giorno mi sono alzato, sono andato ad aprire la porta della camera e l’ho subito richiusa. Non volevo vedere nessuno. Mi lasciavano il cibo sulla porta”