Enzo Iacchetti: "Con Maddalena Corvaglia un grande amore, non riuscivo a credere che si fosse innamorata di me" All'inizio della storia d'amore con Maddalena Corvaglia, Enzo Iacchetti aveva 50 anni, mentre lei solo 21. Il conduttore ha sempre definito il loro un "amore folle" e, in un'intervista recente, è tornato sull'argomento: "Per me, lei è lo stupore. Era molto giovane ma molto più matura di me alla sua età".

A cura di Sara Leombruno

All'inizio della storia d'amore con Maddalena Corvaglia, Enzo Iacchetti aveva 50 anni, mentre lei solo 21. Il conduttore di Striscia La Notizia ha sempre definito il loro un "amore folle" e, in un'intervista recente, è tornato sull'argomento, ripercorrendo le emozioni di quegli anni. Era il 2002 quando si sono conosciuti e sono stati insieme fino al 2007: "Per me, lei è lo stupore. È stata una grande storia d'amore".

Enzo Iacchetti: "Ora non rincorro più le ragazzine"

"Avevo 50 anni, lei 21: è stato un amore folle", aveva detto Iacchetti in una precedente intervista, raccontando di quella che fu una delle storie d'amore più chiacchierate nello star system italiano. Al Corriere della Sera, il conduttore del tg satirico di Antonio Ricci ha ammesso che con l'amore non ha chiuso: "Se mi capitasse l’amore che ti colpisce in faccia mica mi tiro indietro. Ora provo un senso di pace, ho esperienza, non rincorro più le ragazzine. A cinquanta me ne sono innamorato, adesso sarei un bavoso, antipatico, stupido". Oggi, non crede più al fatto che una donna si innamori di lui "perché sono simpatico, ragiono e mi commuovo". Forse "potrebbe volere la mia reversibilità".

Le parole su Maddalena Corvaglia

Il conduttore ha sempre "sofferto tanto quando finivano i rapporti. Mi sono sentito in colpa anche se mi lasciavano loro. Forse perché erano più giovani di me e stavano con uno più vecchio, forse ero geloso". Nonostante questo, oggi è in ottimi rapporti con tutte le sue ex: "Mi hanno fatto del bene e dato tanta gioia. Quando le incontro non provo niente, resta l’amicizia, che è il sentimento più bello. Quando non c’è il sesso di mezzo è meglio". A domanda diretta su Maddalena Corvaglia, l'ex velina più giovane di lui con cui è stato insieme per cinque anni, fino al 2007: "Lei per me è lo stupore. Non riuscivo a credere che si fosse innamorata di me così tanto. Era molto giovane ma molto più matura di me alla sua età. È stata una grande storia d’amore".

Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia