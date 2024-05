Enrico Montesano: “Pentito di aver fatto politica e di aver partecipato a Ballando con le stelle”

Enrico Montesano ha rilasciato un'intervista al programma Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo. L'attore ha guardato al suo passato e alle brevi esperienze fatte in politica. Con il senno di poi ammette di essersi pentito, perché pensava di fare qualcosa di positivo per il Paese e invece non è scaturito niente di buono. Montesano si è detto pentito anche di avere partecipato a Ballando con le stelle.

Enrico Montesano ha vissuto attivamente la politica negli anni '90 quando con il Partito Democratico della Sinistra assunse la carica di deputato al Parlamento europeo. Esperienza che durò pochissimo. L'attore, come ha ricordato anche nella trasmissione Ciao Maschio, lasciò l'incarico dopo 22 mesi:

Se tornassi indietro resisterei alla tentazione di soddisfare la curiosità politica. Mi sono pentito perché me n'è venuto solo del male. Forse, senza volerlo, ho anche dispiaciuto quelli che non la pensavano in quel modo, come io avevo scelto. Ma io mi ero illuso, pensavo di poter fare qualcosa di buono e di bello per il mio Paese e per i miei concittadini. Guarda io mi sono dimesso dopo ventidue mesi tanto da non maturare l'accesso alla pensione. Non prendo la pensione e di questo sono molto contento perché non gravo sulle spalle dei miei concittadini.