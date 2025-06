video suggerito

Ellen Hidding: “La Gialappa usò foto hot per imbarazzarmi. Mike Bongiorno mi diceva di stare una spalla dietro di lui” Ellen Hidding ripercorre gli anni della Gialappa’s Band e di Mai dire gol in un’intervista, svelando alcuni retroscena. Su tutti, quello delle foto di nudo usate per metterla in imbarazzo dai Gialappi e le “regole” datele da Mike Bongiorno nella conduzione al suo fianco, come il fatto di indossare solo abiti lunghi e di stare sempre una spalla dietro di lui. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ellen Hidding è un personaggio cardine della vecchia Tv, quella segnata dalla Gialappa's Band e dai tempi di Mai Dire Gol. In un'intervista, la conduttrice ripercorre quegli anni, svelando alcuni retroscena sulla sua vita professionale. Su tutti, quello delle foto di nudo usate per metterla in imbarazzo dai Gialappi e le "regole" datele da Mike Bongiorno nella conduzione al suo fianco, come il fatto di indossare solo abiti lunghi e di stare sempre una spalla dietro di lui.

Il momento d'imbarazzo con la Gialappa's Band a causa delle foto hot

Il suo debutto in tv avviene nel 1997. Simona Ventura era appena andata via da Mai dire Gol e le chiesero di fare 10 puntate di prova. Alla fine, restò cinque o sei anni: "Il primo anno ci fu l’episodio più clamoroso. Eravamo alla conduzione io, Dix e Bisio. Gioele interpretava in una gag Alberto Tomba che tornando da chissà quale gara mi portava un libro “così impari a sciare”. Peccato che una volta aperto il libro mi ritrovai solo foto assai hot. E la Gialappa’s: “Ci devi fare la descrizione di quello che stai leggendo”. Erano giochi per mettermi in imbarazzo", ha spiegato in un'intervista al Corriere.

La conduttrice è tutt'oggi estremamente grata ai comici: "Se non fosse stato per loro non sarei dove sono. L’anno scorso ho partecipato come conduttrice a una puntata di “Gialappa Show” e devo ammettere che è stato toccante e nostalgico". Oggi, è rimasta in contatto solo con Alessia Marcuzzi, "con cui posso dire di avere un rapporto di amicizia. Lei però vive a Roma e io a Milano. Quindi risulta complicato riunirsi".

Le parole su Mike Bongiorno

Hidding ha anche fatto una prima serata con Mike Bongiorno. Quando incontrò il conduttore per la prima volta per decidere se potesse condurre con lui o meno, lui le disse subito: “Mi fa molto piacere lavorare con te. Però ho delle condizioni: non devi mettere i tacchi, deve stare sempre una spalla dietro me, devi tenere una gamba più avanti e una più dietro. E infine devi indossare abiti lunghi”. Lei non si scoraggiò, al contrario, gli rispose: “Possiamo cominciare subito”.

Lo feci perché non amo i tacchi, adoro i vestiti e non amo far vedere le gambe. Era molto attento, mi chiedeva sempre: “Cosa ti manca del tuo paese?”. Una volta gli risposi che mi mancavano i supermercati e in particolare i reparti dedicati alle patatine che in Olanda sono impressionanti. Il giorno dopo ho trovato il camerino pieno di patatine".