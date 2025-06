video suggerito

Csaba dalla Zorza: "Il provino di Cortesie per gli ospiti è stato allucinante, pensavo di passare per pazza" Csaba dalla Zorza si racconta in un podcast. La conduttrice ricorda il provino per Cortesie per gli ospiti e rivela quale è stato l'iter per entrare a far parte della squadra del programma.

Csaba Dalla Zorza si racconta in un podcast. L'esperta di buone maniere racconta come è diventata uno dei volti più amati di Cortesie per gli ospiti e dell'iter che ha dovuto affrontare prima di entrare a far parte della squadra del programma.

Csaba dalla Zorza: "Avrei voluto scrivere romanzi, ma non ho avuto coraggio"

"Cortesie per gli ospiti è arrivato nel 2018. Io facevo televisione già da dieci anni, ma su canali di cucina" spiega Csaba dalla Zorza ospite di Basement. Dopo un diploma in cucina francese, pubblicò il suo primo libro: "La mia idea era scrivere romanzi, ma non avevo molto coraggio di farlo, mi sono detta che se avessi iniziato da un libro di cucina sarebbe stato più semplice. E così è stato". Nel 2008 prese parte a un programma per Sky, nel 2010 per Discovery: "Ho fatto diverse stagioni sui miei libri".

Csaba dalla Zorza: "Il provino per Cortesie per gli ospiti è stato il più allucinante della mia vita"

"Nel 2018 mi è arrivata una telefonata con cui mi dicevano che avrebbero voluto riprendere il programma Cortesie per gli ospiti e che volevano farmi il provino – continua dalla Zorza – È stato il più allucinante della mia vita". La prova, che si tenne in una "bellissima casa a Roma", consisteva nel dire se le piacesse o meno il modo in cui era apparecchiata una tavola:

Dissi che la tavola era tutta sbagliata e spiegai come spostare i tovaglioli, i bicchieri da vino, i cucchiaini. Risposi che non avrei mai potuto giudicare una cosa che era sbagliata. Anche all'autrice ribadii la stessa cosa. Gli autori si consultarono tra loro e secondo me devono aver detto "vabbè questa è pazza, fateglielo fare come vuole lei".

Dopo sei settimane la richiamarono per il secondo provino, il mese seguente per il terzo e definitivo. "Erano un po' titubanti" rivela la conduttrice. Alla domanda di Gianluca Gazzoli su cosa li preoccupasse, risponde: "Il fatto che io potessi offendere le persone dicendo ‘Tu non sai apparecchiare, hai sbagliato'. Nella prima puntata ci fu un ingentilimento di me stessa. Quando andiamo in onda la prima puntata così così, qualche critica, la seconda un po' meno, dalla terza abbiamo fatto un audience incredibile".