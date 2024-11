video suggerito

Claudio Amendola: “Ho sperperato i miei soldi. In passato ho fatto qualche casino di troppo” Claudio Amendola si racconta in un’intervista, dall’arresto a 18 anni fino alla sua esperienza nella fiction “I Cesaroni”. Di recente è uscito il suo libro “Ma non dovevate anda’ a Londra” in cui racconta la sua vita “dagli 11 ai 32 anni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Claudio Amendola, 60 anni, nel libro Ma non dovevate anda' a Londra, edito da Sperling & Kupfer, racconta la sua vita "dagli 11 ai 32 anni". Intervistato dal Corriere della sera ripercorre alcuni momenti della sua gioventù e della sua carriera.

Claudio Amendola e il rapporto con sua madre

Nonostante sua madre abbia sempre seguito con passione la politica, per Claudio Amendola non è così: "La guardo e la piango, la amo e non la riconosco. Quando in tv vedo interviste a politici della prima Repubblica, mi sembrano degli statisti". Il suo libro è dedicato alla madre Rita Savagnone, celebre doppiatrice: "Ha dato la voce a tutte le star di Hollywood, Liz Taylor, Shirley MacLaine, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Jane Fonda… Era una militante entusiasta del Pci. Era convinta che nel giro di qualche anno il cirillico sarebbe stata la lingua più parlata al mondo. Era una madre così diversa dalle altre, così fuori dalle regole, indipendente". Invece che portare lui e suo fratello Federico a Londra, gli fece fare un giro tra ex Jugoslavia, Romania e Bulgaria: "In quel viaggio ci imbattemmo nella burocrazia insopportabile, nei negozi vuoti, nella tristezza. Lei fino all'ultimo difese quel sistema, l'importante sono i principì, diceva. Alla fine la realtà superò l'utopia e pianse. Tutto quello in cui aveva creduto si stava sgretolando. Eravamo tutti d’accordo: in Occidente se magna meglio". Per l'attore il cibo è "un'ossessione": "Ogni giorno della mia vita sono stato in sovrappeso di almeno tre, quattro chili. Ma non mi sono mai sentito a disagio. Il mio tormentone era: a ma’, c’ho fame. Mi piaceva tanto mangiare, credevo nell’equazione cibo-convivialità".

Claudio Amendola: "A 18 anni mi arrestarono"

Claudio Amendola spiega di aver vissuto la sua adolescenza durante "anni folli": "Lasciai la scuola dopo la terza media (fu una cretinata pazzesca), non mi andava di studiare, ma era un'altra Italia e se un ragazzo decideva di lavorare non era una follia, il lavoro c'era". Così iniziò con il doppiaggio e il montaggio di film ma lavorò anche come commesso in un negozio di sport e al mercato generale: "Dopo ho fatto qualche casino di troppo". A 18 anni venne arrestato e passò una notte a Regina Coeli: "Avevo finito la benzina e la rubai da un'altra auto. Ebbi il processo, tre mesi con la condizionale e una multa di 300 mila lire". Sulla sua dipendenza dalla cocaina, aggiunge: "Come ne sono uscito? Una sera ero da solo con mio figlio Rocco. Stava male e per un attimo non ho saputo cosa fare. L'attimo dopo ero lucido e mi sono detto ora basta". La sua partecipazione nella fiction I Cesaroni ha rappresentato la sicurezza economica, oltre a regalargli una fetta di pubblico che non aveva. In passato, però, ammette di non essere stato particolarmente oculato con le sue finanze:

Ho speso gran parte dei miei soldi per alcol, donne e macchine veloci, il resto l’ho sperperato. Viaggi, ristoranti esagerati, belle macchine, andare a vedere la Roma ovunque, orologi, e oggi nemmeno li porto al polso. Molti soldi li ho proprio buttati. Nessuna rivalsa, era il gusto di spenderli, la non preoccupazione per il domani.

Nel libro non parla di Francesca Neri, seconda moglie: "È un capitolo a parte, pulito, meraviglioso, intoccabile, che non condivido con nessuno". Se come padre si darebbe un 7+ come nonno arriva a un 4: "Lavoro sempre, e sono pure pigro". Al momento, conclude, si trova in una fase della vita che definisce serena.