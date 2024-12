Claudia Pandolfi: “A teatro mi sono sentita sbagliata. Con Marco De Angelis ho costruito una famiglia solida”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Claudia Pandolfi si è raccontata in una lunga intervista al Corriere. L'attrice, su Prime Video con The Bad Guy 2, ha ricordato la nascita del suo successo con Un medico in famiglia grazie al quale è riuscita a non dare più peso alle critiche. Concentrata "sull'oggi", vive con gioia e solarità la sua storia d'amore con Marco De Angelis, papà del suo secondo figlio.

Le parole di Claudia Pandolfi

"Ho cominciato a fare questo lavoro per caso, notata da Michele Placido a Miss Italia" ha raccontato Claudia Pandolfi ricordando i suoi inizi. Per lei arrivò il suolo di Susy per Ovosodo, nel 1997, e quello resta tutt'oggi "uno dei ruoli più importanti della mia vita". Soffriva il fatto che tutti pensassero che la sua faccia era "troppo televisiva", ma con l'esperienza e con il successo di Un medico in famiglia, riuscì a non dare importanza alle critiche. "Lì ho imparato a non concentrarmi troppo sulle critiche e a imparare che alcune addirittura ti fortificano", le parole. Fresca di 50 anni, l'età non la spaventa: "Non è una cosa che mi scalfisce ma sono concentrata sull'oggi, sul vivermi il tempo che mi riguarda nel migliore dei modi, consapevole che conviene prepararsi a essere agili e pronti all’improvvisazione". Non ha mai amato il teatro, ha rivelato, perché l'esperienza ha potuto viverla sulla sua pelle. "Per due volte e in entrambe le esperienze mi sentivo sbagliata, inappropriata" ha raccontato, a differenza di quanto accade sul set: "Il teatro non mi ha fatta sentire a mio agio e non mi ha gratificata da tutti i punti di vista".

L'amore per Marco De Angelis e per i figli

Claudia Pandolfi è mamma di due figli, Gabriele Angelini, nato dalla storia con Roberto Angelini, e Tito De Angelis, nato dall'amore con l'attuale compagno Marco. Nonostante il rapporto con il cantautore si sia interrotto, "abbiamo mantenuto il legame e posso dire che oggi siamo certamente amici e che gli vorrò bene per tutta la vita" ha raccontato l'attrice, oggi innamorata di Marco De Angelis, a capo di una società di produzione cinematografica. "Con lui vivo con gioia e solarità: abbiamo avuto un figlio ma, tutti insieme, abbiamo costruito una famiglia con la stessa solidità della mia di origine, con i miei genitori che stanno ancora assieme", ha aggiunto.