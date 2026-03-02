Carlo Conti svela la sua canzone preferita di Sanremo 2026: “Non immaginavo vincesse Sal Da Vinci”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlo Conti è tornato alla sua vita dopo la conduzione del Festival di Sanremo 2026. Stamattina ha accompagnato il figlio Matteo a scuola e, mentre era nel traffico, ha rilasciato un'intervista a Radio Toscana. Il conduttore, a bocce ferme, ha svelato la sua canzone preferita e, addirittura, il suo podio: "Non immaginavo che la canzone di Sal Da Vinci arrivasse così in alto". Infine, si è detto soddisfatto degli ascolti di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Carlo Conti svela il suo podio

Il conduttore, interpellato sulla vittoria di Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì, è stato estremamente sincero: "Non avrei immaginato, quando ho scelto la sua canzone, che potesse arrivare così in alto, magari era da prime 10". Tuttavia ha anche riconosciuto che Sal Da Vinci ha alle spalle una lunga carriera ed è riuscito a portare sul palco dell'Ariston "un brano che è entrato nel cuore del pubblico". Ha precisato che, ai fini della vittoria, non è stato decisivo il televoto ma "i voti della sala stampa e della giuria delle radio". Quindi ha svelato la sua canzone preferita e il podio:

A mio giudizio il brano più bello era quello di Fedez e Masini: moderno, potente, cantato benissimo con un testo pazzesco. Poi per me sarebbero stati da podio anche Tommaso Paradiso, Raf e Fulminacci. Anche Ermal Meta ha proposto un brano importante.

Carlo Conti è soddisfatto degli ascolti del Festival

La finale del Festival di Sanremo è stata seguita da 11.022.000 spettatori pari al 68,8% di share. Carlo Conti ha spiegato di sapere bene di non poter piacere a tutti, ma è soddisfatto del risultato ottenuto: "I risultati sono stati ancora una volta clamorosi perché abbiamo finito con il 70% di share e 11 milioni di telespettatori. Quando fai questi numeri si deve essere contenti, vuol dire che il Festival l'hanno visto tutti".