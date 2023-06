Beppe Vessicchio: “Oggi sono felicemente bisnonno. Tagliare la barba? Solo per le mie nipotine” Ospite di Verissimo, Beppe Vessicchio ha parlato della sua vita privata: oggi è felicemente bisnonno e vive in una famiglia tutta al femminile. E sulla sua barba, il direttore d’Orchestra ha scherzato: “Mia moglie non mi ha mai visto senza. Tagliarla? Solo se me lo chiedono le nipotine”.

A cura di Elisabetta Murina

Beppe Vessicchio è stato ospite della puntata del 3 giugno di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, il direttore d'Orchestra più famoso d'Italia ha parlato anche della sua vita privata: è felicemente bisnonno e considera questo periodo della sua vita come una "seconda paternità". Poi ha svelato se taglierebbe mai la barba, ormai parte della sua immagine.

Beppe Vessicchio felicemente bisnonno in una famiglia al femminile

Oggi Beppe Vessicchio è felicemente bisnonno e vive in una famiglia tutta al femminile: la moglie Enrica, la figlia Angelica, mamma di Teresa che, a sua volta, ha avuto due bambine. Il direttore d'Orchestra ha descritto così la sua esperienza da nonno: "È una cosa particolarissima, auguro a tutti di arrivare perché è una seconda paternità in effetti, con un grado di maturità diversa. Non è facile stare tra tutte queste donne, hanno i loro codici"

Per chi Beppe Vessicchio taglierebbe la barba

Per Vessicchio, la barba è diventata un vero e proprio tratto distintivo, tanto che persino le donne della sua vita non l'hanno mia visto senza. In studio, Silvia Toffanin ha mostrato al pubblico una rara foto del direttore d'Orchestra durante l'adolescenza, a 17 anni, quando ancora non l'aveva. La moglie Enrica, invece, l'ha conosciuto già con la barba: "Non mi conosce senza, quindi evitiamo traumi. C'è stato un momento in cui presentarmi a casa senza barba, mi avrebbero visto come un estraneo". Tuttavia, il direttore d'Orchestra ha confessato che se fossero le sue nipotine a chiederglielo, allora cederebbe: "Lo farei, certo poi dovrei chiudermi in casa per un pò…"