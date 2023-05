Beppe Convertini torna a casa dopo il ricovero a causa di un incidente in moto: “Grande spavento” Rimasto coinvolto in un incidente motociclistico, Beppe Convertini è stato dimesso dopo un breve ricovero in ospedale. “Domani toglierò la mascherina e questo rimarrà solo un brutto ricordo”, scrive il conduttore. Accanto a lui l’amica Valeria Marini.

A cura di Stefania Rocco

Beppe Convertini è tornato a casa dopo il breve ricovero resosi necessario a causa dell’incidente motociclistico in cui è rimasto coinvolto tre di settimane fa. Il conduttore scrive di essere in pieno recupero e si appresta a togliere la mascherina nasale che è stato costretto a indossare per qualche giorno a causa delle ferite riportate. Il rientro a casa è stato festeggiato dal conduttore con un post condiviso su Instagram. Con lui in foto c’è l’amica Valeria Marini che si è premurata di sostenerlo durante questi giorni difficili, standogli vicina.

Beppe Convertini dopo l’incidente: “Sono in pieno recupero”

“Ho trascorso alcuni giorni in ospedale e ora sono a casa in pieno recupero. Domani mattina finalmente toglierò la mascherina termoplastica nasale dopo aver già tolto i tamponi e potrò dire di esser tornato il Beppe che ero”, ha scritto il conduttore nel post in cui ha annunciato di essere stato dimesso, “Sarà solo un brutto ricordo e un grande spavento! Tante amiche e amici carissimi sono venuti a trovarmi e a farmi compagnia. L’amicizia è la bellezza dell’amore puro e disinteressato, la gioia di stare assieme, la voglia di condividere momenti belli ma anche una spalla sulla quale appoggiarsi e, perché no, piangere! Gli amici sono stati da sempre la mia seconda famiglia avendo lasciato la mia amata famiglia a Martina Franca in Puglia a 18 anni per andare a studiare all’università nella mia prima città d’adozione Torino. E ne sono passati di anni e quante cose sono accadute condivise nel bene e nel male con i miei amici. Da Torino mi sono trasferito a Milano per vent’anni e ora a Roma ma alcuni amici sono rimasti da sempre e per sempre rimaranno come Valeria Marini! E poi Geneve che è ancora più affettuosa e coccolona in questa delicata fase. Che amore!”.

L’incidente in cui è rimasto coinvolto Beppe Convertini

L’incidente in cui è rimasto coinvolto Beppe Convertini risale a circa tre settimane fa. Era stato lui stesso a rendere nota la dinamica dell’episodio con un post su Instagram scritto dall’ospedale. “Un’auto mio ha tagliato la strada”, aveva spiegato il popolare presentatore, “Avevo la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto e punti di sutura”.