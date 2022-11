Anna Maria Barbera sul personaggio di Sconsolata: “La tv non mi è stata riconoscente” Il ritorno a Zelig di Anna Maria Barbera anticipato da un’intervista che polemizza sulla percezione che il mondo della tv ha nei suoi confronti: “Non ho visto riconoscere le capacità dunque l’utilizzo, di una persona oltre il personaggio, con la sua professionalità”.

Mancano poche ore e tornerà sul palco che l'ha fatta conoscere a tutti. Parliamo di Anna Maria Barbera, da tutti nota come Sconsolata (Sconsy), che in una intervista a Tv Blog fa il punto sulla sua carriera, dopo un periodo passato un po' nell'ombra. Parla un po' Anna Maria e un po' Sconsolata: "Noi dell'aceto medio, da superstiti siamo passati ai prestiti". Ma sul fatto che sia così lontana da tempo dalla tv e dalla radio, non ha dubbi: "Non ho visto riconoscere le capacità dunque l’utilizzo, di una persona oltre il personaggio, con la sua professionalità". Vorrebbe lavorare ancora: "Un bel ruolo in una fiction, se pensa che per il mio maestro Vittorio Gassman ero la tutt’altro che comica Elettra, andrebbe suggerito".

Le parole di Anna Maria Barbera

Nelle risposte date a Tv Blog, Anna Maria Barbera lascia intendere che lo spazio per esprimersi, in tv come in radio, c'è, ma evidentemente non per lei. L'attrice sottende alla possibilità che qualcuno non sia riuscito ad andare oltre il personaggio, senza mai quindi riconoscere la persona Anna Maria Barbera.

Il mio personaggio é nato con l’intento e il sentimento di consolare (da cui il nome) e così vorrei giungere alla gente: come persona e artista a servizio del suo Tempo. […] Penso lo spazio ci sia e lo abbiamo visto con chi ha saputo porsi e imporsi all’attenzione di chi avrebbe il compito di portare al Pubblico gli interpreti che elegge. Nel mio caso, poco incline alle dinamiche promozionali, non ho visto riconoscere le capacità dunque l’utilizzo, di una persona oltre il personaggio, con la sua professionalità.

Anna Maria Barbera durante il periodo d’oro a Zelig

Il ritorno a Zelig

Sul cambiamento di Zelig in questi anni, Anna Maria Barbera assicura, lasciando parlare Sconsolata, che resta "un irriducibile ever-grint!". E su Claudio Bisio e Vanessa Incontrada:

Pur non frequentandoci, con loro come con tutti si resta compagni di quel viaggio televisivo e sul Palco la Vita scorre non detta con l’emozione di chi si ritrova. Quanta Sconsy c'è in me? Purtroppo il mio “spleen” non gode sempre della capacità di Sconsy di sdrammatizzare con tanta irresistibile tenerezza; ma siamo entrambe nature indomite.

Il periodo difficile

Sul periodo difficile che ha vissuto, del quale aveva già parlato a Domenica In, Anna Maria Barbera spiega: