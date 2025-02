video suggerito

Ana Laura Ribas: "Ho lasciato la tv, oggi faccio l'imprenditrice. Sono vecchia ed è più dignitoso ritirarsi" Ospite di Verissimo, nella puntata del 1 febbraio, Ana Laura Ribas ha parlato della sua nuova vita. Dopo anni in tv come showgirl e velina, oggi ha voltato pagina e si occupa di tutt'altro: "Sono un'imprenditrice e ho aperto un'agenzia. Più dignitoso ritirarsi che aspettare il telefono che non squilla".

A cura di Elisabetta Murina

Ana Laura Ribas è stata ospite di Verissimo nella puntata di sabato 1 febbraio. Dopo diversi anni in tv come showgirl, da Striscia la Notizia a Paperissima, oggi ha cambiato completamente vita. Ecco cosa ha raccontato a Silvia Toffanin.

La nuova vita di Ana Laura Ribas: cosa fa oggi lontano dalla tv

"Ho smesso con quel mondo, oggi faccio tutt'altro", ha raccontato Ana Laura Ribas. Lontana da tempo dal mondo della tv, dove è stata showgirl e velina, oggi è imprenditrice: "Ho aperto un'agenzia e mi occupo di gestire campagne digitali. Dò lavoro a influencers e creators. Non è stato facile all'inizio perché ero poco credibile". Ha poi rivelato di essere ‘cambiata' anche fisicamente ed esteticamente: "Ho riempito il senso con il grasso del mio corpo, dopo tre tentativi di inserire delle protesi che rigettavo. Già che c'ero ho fatto anche una blefaroplastica. Però accetto la vecchiaia e il tempo che passa".

L'ex Velina ha spiegato a Silvia Toffanin perché ha fatto questo tipo di scelta, dopo anni come showgirl, conduttrice radiofonica e televisiva. "Sono andata avanti, poi tutto è cambiato. Sono arrivati i social e la nuova generazione. Mi sono detta ‘se non posso fare quello che mi dà piacere, allo vuol dire che quel percorso è finito", ha spiegato Ribas. E ha poi aggiunto: "Le persone devono essere coerenti e capire che quella cosa non puoi più farla. Sei vecchia, hai dato, è più dignitoso ritirarsi piuttosto che aspettare il telefono che non suona più".

L'infanzia con un papà violento

Parlando con Silvia Toffanin, Ribas ha fatto un tuffo nel suo passato e ha parlato del rapporto con il padre, morto a 54 anni. Un uomo violento e dipendente dall'acol, che ha fatto soffrire lei e la madre. "Quando beveva, cambiava ed era un'altra persona. Arrivava e rompeva tutto, si accaniva contro mia madre e contro di noi se cercavamo di proteggerla. Uscivamo per strada a chiedere aiuto", ha ricordato.

Una volta arrivata in Italia per lavoro, l'ex velina ha provato ad aiutare il padre a uscire dalla dipendenza, ma nessun aiuto è stato mai abbastanza: "Stava tranquillo 20 giorni, al 21esimo andava a bere. Cercavo di aiutarlo, ma non c'era nulla da fare, quindi mi sono arresa. Poi ho saputo che è morto, all'età di 54 anni, da solo. Si era separato da mia madre".

L'amore per il compagno Marco

Da quasi 15 anni, Ana Laura Ribas è innamorata del compagno Marco. Tra loro una differenza d'età di 19 anni, che l'ex velina ha in più: "Non ci credeva nessuno in questo amore. Oggi la differenza si vede meno, ma quando l'ho conosciuto lui ne aveva 24 e io 43. Pensavo fosse un po' più grande, in quegli anni era pesante". L'imprenditrice è più felice che mai al suo fianco: "È il regalo più grande che ho avuto dalla vita. Dopo 15 anni mi dà ancora il bacio della buonanotte e del buongiorno".