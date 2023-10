Al Bano: “Loredana Lecciso non ha rovinato nessun matrimonio, mai capito perché Romina se ne andò” Ospite della puntata di Verissimo trasmessa domenica 8 ottobre, Al Bano ha difeso Loredana Lecciso.

Al Bano ha rilasciato un'intervista a Verissimo, nel corso della puntata trasmessa domenica 8 ottobre. L'artista ha parlato della relazione con Loredana Lecciso, del matrimonio finito con Romina Power e del nipotino in arrivo. Romina Carrisi, infatti, è incinta. Prima ha precisato: "Come mi sento? Felice. So che la vita è piena di trappole qui e lì, ma so come scansarle. Il mio motto è: ‘Io sono un problema per i problemi'".

Romina Carrisi è incinta, Al Bano presto nonno per la quarta volta

Al Bano ha già tre nipotini, grazie alla figlia Cristel Carrisi. L'artista si prepara a diventare nonno per la quarta volta. Romina Carrisi aspetta un maschietto. Il cantante ha commentato:

Bello. Le ho chiesto quanti ne voglia, se anche lei ne vuole tanti come la sorella. Mi ha detto che ne basta uno. I figli di Cristel vogliono sempre dormire con me. Sono piccoli ma parlano quattro lingue: croato, italiano, inglese e spagnolo. Non vedo l'ora di portarli in giro per il mondo.

Al Bano difende Loredana Lecciso

Nel salotto di Silvia Toffanin, Al Bano ha anche parlato di Romina Power. Ha spiegato che per lui la famiglia è sacra, quindi non si opporrebbe mai alla possibilità di mantenere un rapporto:

A Romina la domanda che spesso faccio è: "Sei scappata in America per tornare di nuovo in Puglia?". Ho creato una famiglia con Loredana, con Romina abbiamo avuto momenti belli e meno belli, ma la famiglia per me è rimasta sacra e non avevo nessuna intenzione di interrompere. Ho rispettato quello che c'era da rispettare perché lei aveva voglia di scappare dall'Italia, non ho mai capito perché, ma va bene.

Poi ha voluto fare una importante precisazione a difesa di Loredana Lecciso: "Una cosa a cui tengo ed è giusto che si dica, Loredana è arrivata nel 2000. Non ha rovinato nessun matrimonio, con Romina era già avvenuto il divorzio. L'attaccano perché è stata quella che ha rovinato…non ha rovinato assolutamente niente, è stata un altro tipo di incontro, di vita".