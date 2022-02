Veronica e Dario de La Rappresentante di Lista non stanno insieme: la verità sul loro rapporto I cantanti del gruppo La Rappresentante Di Lista, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, hanno avuto una storia nel passato ma oggi non stanno più insieme. Le curiosità sul loro privato.

A cura di Gaia Martino

Sono in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2022 con il brano Ciao Ciao. Per il terzo anno di seguito La Rappresentante di Lista sale sul palco dell'Ariston: la band composta da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è nata nel 2011, a Palermo. Lei, originaria di Viareggio, si trovava a Palermo, città in cui è nato lui, per un corso di Teatro. Pur di votare ad un referendum in tema di energia nucleare, chiese di fare la rappresentante di lista e così nacque il nome della band. Entrambi sono molto riservati sulla loro vita privata ma in tanti, tra i fan, si chiedono se oltre ad essere una coppia nel lavoro siano anche fidanzati. A Le Iene hanno raccontato la verità sul loro rapporto.

Veronica e Dario de La Rappresentante Di Lista non sono fidanzati

Ad aprile 2021 sono stati protagonisti di una puntata de Le Iene in un'intervista doppia. Le due anime de I Rappresentati di Lista hanno parlato del loro lavoro e di come è nato il loro progetto. Riguardo la loro vita privata hanno confessato di essere stati insieme di tanto in tanto: "Molto spesso hanno pensato che fossimo fidanzati, c'è stato qualcosa in passato sporadicamente e saltuariamente. Ora no". Nella stessa intervista hanno poi aggiunto di non essere impegnati sentimentalmente.

Veronica e Dario de La Rappresentante di Lista

La vita privata di Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi

Entrambi estremamente privati sulle loro vite sentimentali, a Le Iene nel 2021 hanno dichiarato di essere single. E se Dario Mangiaracina è rimasto in silenzio sulla sua vita privata, Veronica Lucchesi, la cantante di La Rappresentate di Lista classe '87, a Le Iene ha risposto con un no secco alla domanda: "Sei fidanzata?". Non ha dunque un compagno a quanto pare ma nell'intervista doppia con il collega Dario per Le Iene, confessò di divertirsi in relazioni occasionali.