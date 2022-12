Valentina Ferragni compie 30 anni, gli auguri dell’ex Luca Vezil: “Ricordati ciò che ti ho detto” Valentina Ferragni oggi compie 30 anni: l’influencer e sorella dell’imprenditrice digitale Chiara ha ricevuto gli auguri social anche dall’ex fidanzato Luca Vezil. “Passatela bene bionda, e ricordati quello che ti ho scritto sui 30”.

A cura di Gaia Martino

Oggi, 29 dicembre, Valentina Ferragni compie 30 anni. L'influencer, sorella della celebre imprenditrice digitale, ha spento le candeline a mezzanotte tra le mura domestiche circondata dalle persone a lei care. Impossibili da contare gli auguri ricevuti sui social network: dalle sorelle Chiara e Francesca, alle care amiche tra cui Veronica Ferraro, e anche dal suo ex fidanzato Luca Vezil. Dopo circa 9 anni d'amore i due si sono lasciati ma nonostante ciò tra loro è rimasto un profondo affetto. Lui le ha scritto una dedica social dopo averle inviato un messaggio: "Passatela bene a bionda, ricordati cosa ti ho scritto".

La dedica di Luca Vezil a Valentina Ferragni

Luca Vezil attraverso le sue Instagram stories ha fatto gli auguri di buon compleanno alla sua ex Valentina Ferragni anche sui social network. "Se sei la donna che sei oggi, il merito è tutto di tutta quella focaccia sugli scogli. E ringrazia che uso una foto accettabile e non le 75874 che potrei tirare fuori di te in situazioni agghiaccianti" ha scritto a corredo di una foto dell'influencer mentre mangia una focaccia in riva al mare, seduta sugli scogli. "Il messaggio serio te lo sei già beccata, e fa ridere perché cento volte meno serio di questo, ma ti becchi gli auguri anche qui perché una foto con la focaccia è sempre una foto con la focaccia. Passatela bene a bionda, e ricordati quello che ti ho scritto sui 30. Baci stellari" ha concluso. L'IG story è presente solo sul profilo dell'influencer ligure: la Ferragni pare abbia deciso di non re-postare la dedica.

Gli auguri di Chiara Ferragni

Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti, Valentina Ferragni ringrazia anche la sorella Chiara che sul suo profilo Instagram ha aggiunto due foto insieme ed ha scritto come didascalia: