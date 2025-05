Uomini e Donne, Antonio Stellacci e Angela Paone si sono separati: lo sfogo della dama del Trono Over sul matrimonio finito

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Una coppia nata a Uomini e Donne è giunta al capolinea. Angela Paone e Antonio Stellacci si erano conosciuti durante il trono over della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Nel 2022, pochi mesi dopo avere lasciato insieme il dating show di Canale5, si erano sposati. Purtroppo, il matrimonio è finito. A dare la notizia, l'ex dama del Trono Over in un commento pubblicato su Instagram.

Uomini e Donne, è finita tra Angela Paone e Antonio Stellacci

La coppia nata a Uomini e Donne continua a essere molto amata sui social. Alcuni fan continuano a creare video che celebrano i momenti più belli di Angela Paone e Antonio Stellacci nel programma di Maria De Filippi. E proprio commentando uno di questi video, Angela Paone ha comunicato la fine del suo matrimonio:

Tesoro mio io ti ringrazio di cuore, avevo da tempo capito che le strade si fossero divise, esistono persone che hanno le pa**e sotto e altre che preferiscono stare con la testa sotto la sabbia. Io amo l’aria. Grazie per questo omaggio sono tornata indietro con il tempo.

Angela Paone e Antonio Stellacci si sono separati

Una utente, allora, ha voluto saperne di più e si è chiesta se sia solo una crisi passeggera o se Angela Paone e Antonio Stellacci si siano separati. A domanda precisa: "Ti sei separata?", l'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha dato una risposta inequivocabile: "Sì, purtroppo la vita ci mette davanti a dure scelte. Ho dovuto scegliere me". Arriva così al capolinea un'altra relazione nata nel celebre dating show. Eppure, in questo caso, le premesse sembravano ottime. Tra i due era scoccata sin da subito una innegabile sintonia. Dopo il matrimonio erano tornati in studio, tra gli applausi, e avevano confidato di avere il desiderio di allargare la famiglia. In queste ore, la notizia della separazione.