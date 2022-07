Una donna, vecchia conoscenza del principe Harry, mette all’asta gli slip indossati dal principe Carrie Reichart, una donna che conobbe il principe Harry almeno dieci anni fa, ha deciso di mettere all’asta gli slip che lui indossava la sera in cui si sono conosciuti.

A cura di Ilaria Costabile

Il principe Harry torna a far parlare di sé per aneddoti che riguardano il suo passato da rampollo ribelle, quando era solito trascorrere notti brave nei locali londinesi. La spogliarellista Carrie Reichert, che ha conosciuto il nipote della Regina Elisabetta nel 2012 a Las Vegas, ha deciso di mettere all'asta un indumento intimo del secondogenito di Lady D, sperando di poter guadagnare qualcosa di consistente dalla possibile vendita.

Le notti brave di Harry a Las Vegas

Il fatto che il principe Harry abbia trascorso una giovinezza fin troppo movimentata è ormai cosa nota, nonostante adesso sia padre di due figli e si sia sposato, il fratello minore di William ha sempre dato filo da torcere alla famiglia che, spesso e volentieri, aveva il compito di attenuare le indiscrezioni sul suo conto, dopo nottate dedicate al divertimento. Nel 2012, quando Harry aveva 28 anni e si trovava in America, per l'appunto a Las Vegas con alcuni amici, quando conobbe delle ragazze con le quali trascorse la serata giocando ad una versione più maliziosa del classico gioco del biliardo, almeno stando a quanto raccontato da Carrie Reichert al The Mirror.

L'idea di organizzare un'asta

Il gioco consisteva nel liberarsi di un indumento indossato da ognuno dei partecipanti, qualora avessero perso una manche della partita. Il principe, quindi, si ritrovò senza alcun capo d'abbigliamento, ragion per cui la Reichert è in possesso di una mutanda e di un costume da bagno del reale inglese. Lo slip verrà messo all'asta, che si terrà il prossimo 17 agosto, quando andrà all'asta anche il vestito che lei stessa indossava il giorno in cui ha conosciuto il giovane rampollo londinese. L'ex spogliarellista si è poi lasciata andare a qualche commento su Harry e ha rivelato alla testata britannica:

