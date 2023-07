Sophie Taricone in vacanza con mamma Kasia Smutniak, la 18enne somiglia sempre di più ai genitori Sophie Taricone si concede qualche giorno di vacanza insieme alla madre Kasia Smutniak, al patrigno Domenico Procacci e al figlio che hanno avuto insieme. Come mostrano le immagini di Chi, la ragazza si rilassa e si gode il sole di Taormina, assomigliando sempre di più al padre Pietro Taricone.

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Come per molti altri volti dello spettacolo, anche per Kasia Smutniak e la figlia Sophie Taricone è tempo di concedersi qualche giorno di vacanza. Il settimanale Chi ha fotografato mamma e figlia, nata dall'amore con Pietro Taricone morto nel 2009, durante una giornata in spiaggia a Taormina. Con loro anche il nuovo marito dell'attrice, Domenico Procacci, e il figlio Leone che hanno avuto insieme.

Le foto al mare di Sophie Taricone con la famiglia

Come mostrano le immagini, Sophie Taricone si gode qualche giorno in spiaggia insieme alla mamma Kasia Smutniak e al patrigno Domenica Procacci, al quale è molto legata. La neo diciottenne si rilassa prima sotto l'ombrellone, tra chiacchiere e risate con la mamma, poi si concede un pò di sole e qualche bagno in mare, nelle acque di Taormina, in Sicilia. Anche l'attrice fa lo stesso: scherza e ride con il marito e con il figlio Leone, che hanno avuto insieme nel 2014. Un'immagine di famiglia lontano dalla città, spensierata, che si lascia alle spalle la quotidianità. Sophie Taricone assomiglia sempre ai suoi genitori.