“Guardate come Sophie Taricone somiglia a papà Pietro”: le foto insieme a mamma Kasia Smutniak Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto di Sophie, la figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak. La 18enne e il padre, morto in un drammatico incidente con il paracadute nel 2010, è veramente impressionante.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Diva e Donna)

La figlia di Pietro Taricone, Sophie, ha da poco compiuto 18 anni. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto che la ritraggono mentre passeggia insieme alla madre Kasia Smutniak. La somiglianza con il padre, morto nel 2010 in seguito a un terribile incidente con il paracadute, è davvero impressionante.

La somiglianza tra Sophie e il padre Pietro Taricone

Guardando le foto pubblicate da Diva e Donna si nota subito l'incredibile somiglianza tra Sophie e Pietro Taricone. Padre e figlia hanno gli stessi identici lineamenti, dal taglio degli occhi al sorriso, oltre che gli stessi colori di occhi e capelli. Gli scatti mostrano la neo maggiorenne mentre passeggia insieme alla madre Kasia Smutniak per le vie di Taormina, dove si trovavano in vacanza. L'attrice e la ragazza hanno un bellissimo rapporto, reso ancora più solido dalle difficoltà affrontate nel corso della vita, a cominciare dalla morte dell'ex vincitore del Grande Fratello nel 2010, in seguito a un drammatico incidente con il paracadute.

Pietro Taricone e la figlia Sophie (Foto dal settimanale Diva e Donna)

Chi è Sophie Taricone, figlia di Pietro e Kasia Smutniak

Sophie Taricone è l'unica figlia nata dall'amore tra Pietro Taricone e Kasia Smutniak. Ha da poco compiuto 18 anni e, stando a quanto si legge sul settimanale, sarebbe una grande appassionata di viaggi. Per il resto non si hanno molte informazioni sul suo conto, dal momento che i profili social sono privati. É molto legata alla madre e anche al fratello Leone, nato dalla relazione tra l'attrice e il compagno Domenico Procacci. In passato Sophie si è già mostrata davanti alle telecamere, quando ha accompagnato la madre al Festival del Cinema di Venezia quattro anni fa, apparendo anche allora uguale al padre.