Sanremo 2025, il retroscena del presunto flirt tra due cantanti: “Si sentivano strani rumori nei camerini”

Sanremo 2025 non è solo musica, ma anche pettegolezzi. Sui social, in particolare su TikTok e X, si rincorrono voci su un incontro passionale avvenuto dietro le quinte della kermesse. Secondo indiscrezioni, due dei 29 artisti scelti da Carlo Conti si sarebbero lasciati andare a momenti di intimità nei camerini del Teatro Ariston. L'episodio si sarebbe verificato mercoledì 12 febbraio, durante la serata co-condotta da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Alcuni utenti sui social, come si legge anche sul CorSport, sostengono l'esistenza di una registrazione audio che documenterebbe l'accaduto, anche se al momento non è stata diffusa alcuna prova concreta.

La rosa dei sospettati

Un dettaglio curioso evidenziato dai social è che la sera in questione ha visto l'esibizione di un numero ridotto di Big, restringendo così il campo dei possibili protagonisti del presunto scandalo. "La notizia è uscita durante la seconda serata ed è lì che sarebbe successo qualcosa", si dice su TikTok. Chi c'era tra i Big nella seconda serata? Il carnet è ricco: Rocco Hunt, Elodie, Lucio Corsi, Serena Brancale, The Kolors, Francesca Michielin, Fedez, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Bresh, Giorgia, Achille Lauro, Rkomi, Rose Villain, Willie Peyote oltre ai 4 delle Nuove Proposte, Vale LP e Lil Jolie, Alex Wyse, Maria Tomba e Settembre.

Ovviamente, al momento, nessun artista ha confermato i rumors, tantomeno lo ha smentito (perché, come si dice, una smentita è una notizia data due volte) ma il gossip continua a infiammare la rete. Resta da vedere se emergeranno dettagli più concreti o se il mistero rimarrà un semplice chiacchiericcio sanremese.