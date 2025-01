Pupo nonno per la quarta volta, è nata Gemma. L’annuncio in latino: “Habemus Pupa, siamo pazzi di gioia”

video suggerito

Pupo è diventato nonno per la quarta volta. La notizia arriva tramite un post condiviso dal cantante sul suo profilo social. "Nuntio vobis, gaudium magnum. Habemus Pupa" scrive per annunciare la nascita della piccola Gemma.

L'annuncio della nascita di Gemma, quarta nipote di Pupo

"Nonno Pupo, è lieto di annunciare l'arrivo della sua quarta nipote. Dopo Leonardo, Viola e Matteo, oggi è arrivata Gemma, figlia di Clara e di Oscar" si legge nel post condiviso dal cantante. E ancora: "La già numerosa famiglia aumenta e siamo tutti pazzi di gioia. Benvenuta Gemma Tiranno Ghinazzi, avrai tutto il nostro amore e ti potrai fidare di noi". La piccola è nata mercoledì 8 gennaio all'ospedale San Donato di Arezzo e con una nota pubblicata da Adnkronos, Pupo ringrazia l'equipe medica che è stata vicina alla sua famiglia "in un momento di grande gioia". Clara Ghinazzi, figlia di Pupo, ha condiviso nelle sue storie uno scatto della neonata, in sottofondo il brano di Pino Daniele Amore senza fine.

Pupo sull'arrivo della quarta nipotina: "Sono felice"

Il 29 luglio scorso Pupo aveva annunciato che sarebbe diventato nonno per la quarta volta. La notizia era arrivata tramite un filmato apparso sul suo profilo. Nel video lui e la sua famiglia cantavano e ballavano sulle note di una versione rivisitata di Sarà perché ti amo (brano scritto dal cantante nel 1981 per il Festival): "Se viene maschio che ce ne frega, comunque sia lo amiamo (…) E adesso attenti, sveliamolo il mistero, è così bello che non mi sembra vero, sarà un bambino, oppure una bambina, fermi un momento, vediamo…" subito dopo, decine di palloncini rosa. A corredo del post, Pupo scriveva:

Nonno per la quarta volta. Un'altra donna sta entrando in qualche modo nella mia vita. Sono felice. Adoro essere circondato, assediato, dalle donne. È una "condanna" meravigliosa.