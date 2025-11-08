Peppe Vessicchio e l’amore con la moglie Enrica Mormile: la figlia Alessia l’ha reso nonno e bisnonno

Una vita privata tenuta lontano dai riflettori, ma un grandissimo amore: Enrica Mormile, conosciuta nel 1977 e sposata nel 1989. Una figlia, Alessia, una nipote, Teresa, e la gioia di essere diventato bisnonno con Caterina e Alice.

Peppe Vessicchio aveva una canzone che ha suonato infinite volte nella sua vita, ma mai per il grande pubblico. Mai per Sanremo o per un contratto discografico, per una registrazione. Quella canzone era "You've Got a Friend" di James Taylor ed è la colonna sonora di una storia d'amore che comincia nel 1977. Si chiamava Enrica Mormile e quella è stata l'unica grande storia di Peppe Vessicchio.

Peppe Vessicchio e Enrica Mormile si sposarono nel 1989

"L'ho conquistata grazie alla musica", confesserà decenni dopo nelle interviste. Non con le parole, non con le promesse, ma con gli accordi di una canzone che parla di presenza, di esserci sempre, nei momenti belli e in quelli difficili. Appunto "You've Got a Friend". Un giuramento cantato invece che pronunciato. E ci misero dodici anni per arrivare al matrimonio. In un mondo dove le relazioni non durano molto, o comunque durano tra mille temporali, Peppe ed Enrica sono rimasti insieme e si sono presi dodici anni prima di pronunciare il fatidico sì nel 1989.

"Non è facile fare musica agli inizi", raccontò Vessicchio anni dopo, "non solo per te ma per gli altri, per la tua famiglia che ti chiede conto di quanto guadagni." Enrica c'era, anche quando il conto in banca era quasi vuoto e il futuro era un palcoscenico ancora buio. C'era quando lui sceglieva tra il cabaret e l'orchestra, tra la sicurezza e il sogno. C'era, sempre, come prometteva quella canzone.

La figlia Alessia e tre nipotine: l'eredità di Peppe Vessicchio

Dal loro amore è nata Alessia, che ha ereditato la discrezione dei genitori. Di lei si sa poco, come loro hanno sempre voluto. Ma c'è un dettaglio che Vessicchio non ha mai nascosto: la gioia immensa di essere diventato nonno e poi bisnonno. Teresa, sua nipote, ha dato alla luce Caterina, Alice. Le nipotine che hanno riempito di nuovo la casa, che hanno trasformato il maestro discreto dell'Ariston in un nonno coccolone. "Una famiglia piena di donne la nostra", confessava, "che mi rende tanto felice ogni giorno."

Peppe Vessicchio scriveva musica, Enrica Mormile i romanzi

Mentre Peppe Vessicchio era aduso a scrivere e comporre musica, Enrica scriveva storie. Non tutti sanno che Enrica Mormile è una scrittrice pubblicata. Nel 2019 ha dato alle stampe "Il viale dei cancelli", nel 2022 "Una Vita Nascosta". Due anime creative che hanno scelto linguaggi diversi per raccontare il mondo: lui con le note, lei con le parole.

Peppe Vessicchio in una delle interviste più recenti a Verissimo nel 2023.

Una coppia che non ha mai cercato i riflettori insieme, che ha protetto la propria intimità come un tesoro prezioso. Enrica non ama apparire, preferisce l'ombra alle luci dell'Ariston. "Non mi ha mai visto senza barba", confessò a Verissimo proprio il maestro in una intervista del 2023. Poi spiegò: "Abbiamo diversità di vedute, ma ci rispettiamo". Non l'amore da film romantico, ma qualcosa di più reale, più faticoso, più vero: due persone uniche che hanno scelto di camminare insieme accettando le differenze, non nonostante quelle, ma proprio grazie a quelle.

Mentre l'Italia piange il maestro Vessicchio, Enrica piange l'uomo che ha conquistato con la musica e che ha amato in silenzio per oltre quarant'anni. Quella canzone, "You've Got a Friend", continuerà a suonare. Perché certe promesse non finiscono con la morte. Echeggiano nell'eternità, nota dopo nota, come un amore che ha attraversato quattro decenni senza mai stancarsi di esserci.