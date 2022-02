Ornella Muti e il diastema ai denti, le star ricorse alle “faccette” per correggere l’imperfezione Ornella Muti pare sia tra le star ricorse alle faccette dentali per correggere il diastema, lo spazietto tra i denti superiori che spesso diventa vezzo per altri volti noti dello spettacolo internazionale.

Ornella Muti pare sia tra le star ricorse alle faccette dentali per correggere il diastema, parola che deriva dal greco e che significa “sospensione”, che altro non sarebbe che lo spazietto tra i denti che spesso diventa vezzo per altri volti noti dello spettacolo internazionale. Madonna, Laura Pausini, Brigitte Bardot, Vanessa Paradis, Elton John, Eddie Murphy, Elijah Wood, Ashley Smith, Arnold Schwarzenegger, le top model Lara Stone e Giorgia May Jagger.

Il diastema, chiamato oltreoceano gap teeth, oggi non è più un tratto distintivo antiestetico, anzi sembra essere diventato di gran moda, tanto che c'è chi addirittura ricorre al dentista per procurarsene uno, distanziando gli incisivi con l'utilizzo di particolari apparecchi ortodontici. Prima tra tutte, negli anni 80, fu Madonna a renderlo un tratto iconico, sorridendo sulle sue copertine e monopolizzando le prime pagine dei giornali con quella che, al pari di una fossetta sul mento, divenne ben presto una curiosa particolarità che la rese unica tra le tante pop star.

Madonna

L'ex giocatore di football americano Michael Strahan, ad esempio, si è fatto colmare lo spazio tra i due incisivi superiori, rivolgendosi al team di Smile Design Manhattan, e ha pubblicato dei video su Twitter per spiegare i motivi che lo hanno spinto a intervenire sul suo sorriso. La soddisfazione dimostrata nell'aver superato quell'imperfezione non ha incontrato quella dei fan, convinti che dovesse rimanere come prima, mantenendo la naturalezza del suo sorriso imperfetto. Nel suo caso, però, niente di permanente, poiché Michael Strahan pare si sia avvalso di faccette rimovibili.