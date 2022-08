Noemi Bocchi come Malizia, paparazzata anche su una scala mentre fa la spesa I paparazzi la “sorprendono” su una scala mentre fa acquisti e “Chi” gioca rievocando la commedia all’italiana: “Un’immagine che riporta al cinema”.

"Un'immagine che riporta al cinema". Così ha scritto "Chi", in edicola questa settimana, lasciando la questione aperta, senza citare apertamente quale tra le tante pellicole "evocando ricordi della commedia all'italiana", citiamo ancora, Noemi Bocchi stia facendo ricordare. La malizia è negli occhi di guarda, ma anche nella testa di chi scatta, architetta e confeziona. C'è poco da fare: è il caso dell'anno quello che ha visto coinvolta la nuova compagna di Francesco Totti e che ha causato la separazione con Ilary Blasi.

Questa settimana sono stati tre i servizi dedicati a questa nuova coppia: uno sulla nuova vita da papà separato di Francesco Totti, nell'estate di Sabaudia, tra bagni coi figli e spesa al supermercato. Poi c'è stato l'approfondimento su Emanuele, ex amico di Ilary Blasi che lui provò a rassicurare e che invece oggi frequenta apertamente proprio la nuova compagna del Pupone. Infine, il settimanale indugia proprio su Noemi Bocchi e lascia guardare il lettore da uno spioncino, che in realtà è un finestrone aperto che niente nasconde.

Noemi Bocchi viene ‘accompagnata' dai paparazzi mentre fa acquisti per rinnovare la casa al mare, quella di San Felice Circeo, a quindici minuti d'auto da Sabaudia, dove nel frattempo c'è Francesco Totti. "Sembra quasi che stiano per arredare una dimora presa d'occasione" suggerisce ancora "con malizia" il settimanale (l'articolo è firmato da Valerio Palmieri).

Leggi anche Come sta Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti, parla Alfonso Signorini

I paparazzi la seguono anche al mare: "Noemi Bocchi sfodera un fisico che alimenta il confronto a distanza con Ilary" scrive ancora il settimanale "Parliamo solo di una questione estetica, ma l'immagine è importante per tutti, figuriamoci per chi vive d'immagine". Sono lontanissimi i tempi della commedia di Laura Antonelli, ma il caso mediatico che è stata in grado di generare la nuova compagna di Francesco Totti, anche grazie alla sua fisicità e alla sua somiglianza con Ilary, sembra oggi altrettanto forte.